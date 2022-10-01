激罕超跑玩完了！颶風伊恩襲美 網瘋傳麥拿侖P1遭洪水沖走

颶風伊恩登陸美國佛羅里達州，昨日網上瘋傳令車迷極心痛的照片，顯示有輛麥拿倫P1（McLaren P1）超跑被洪水沖出車庫，在水浸的街道上漂浮，網民紛紛稱看得心碎。當地傳媒報道，這輛要價逾百萬美元的麥拿倫P1全球限量375台，現時市值可逾150萬美元（約1180萬港元），車主才剛入手1星期，這輛極珍貴的超跑最後在1個馬桶上面「擱淺」。不少網民留意到車主的IG對上多達12個帖文都是這輛P1的照片，足見他新車的鍾愛，安慰他「最緊要人無事」，但亦有不少人揶揄，看完他收藏的名車，他絕對有財力去防止超跑被洪水沖掉。

佛羅里達州那不勒斯（Naples）是被伊恩吹襲的重災區，當地廣泛地區嚴重水浸，昨日網上瘋傳1張超跑浸在洪水中的照片，惹來網民哄動。當地傳媒報道，這輛跑車是麥拿倫P1，車主是佛羅里達人名叫美尼（Ernie），他常在IG上分享愛車照片，瘋傳的洪水浸車照也是他自己上傳。多張照片顯示愛車由入手、沖走、在街頭「擱淺」的畫面，而美尼的車庫內尚有不少名車，但這輛限量的麥拿倫P1超跑是他的最新收藏，只行過約480公里，入手僅1星期，沒料到會經歷水劫。

事發時風暴潮洪水湧入車庫，另一張照片所見，車庫浸了一半，四周都是雜物紙皮箱，超跑還未被沖走，可惜之後洪水將超跑沖出車庫外，最後「擱淺」在一個馬桶上。而艾尼另一輛勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom）也被洪沒淹沒，最後「流落街頭」，但他沒交代自己其他名車的狀況。

外國汽車新聞網站亦報道事件，指除了少數有兩棲性能的車輛，一般車輛都不可能這樣浸入水中。這款麥拿倫P1生產時，初版全世界只有375架，配備的V8引摯可產生903匹馬力，引擎靜止狀態下只需2.8秒就可加速到時速約100公里，最高時速可達350公里，當初售價已要115萬美元（約900萬港元），現在的轉售價值可逾150萬美元（約1180萬港元）。

由於車主在入手新車後已連發12個帖文，一度上傳將2箱貨物放入麥拿崙內的照片，他稱之為「颶風補給車」。網民指水浸照看得令人心碎，安慰他車可以換，人的安全最重要，接下來是「保險的工作」。但也有壞心眼網民揶揄他曾叫這台車做「颶風補給車」，現在真的變成了「颶風車」。

不過，部分網民批評他在颶風來臨前應做更多保護措施，車庫還有數輛林寶堅尼等名車，證明他應該足夠的錢和資源去防止超跑被淹沒，例如送到高架停車場等。

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文章授權轉載自《香港01》