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美國會積極推審查美企對陸投資

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國國會提出要監控美國企業對中國大陸投資的法案，正凝聚更多支持。歐新社
美國國會提出要監控美國企業對中國大陸投資的法案，正凝聚更多支持。歐新社

彭博資訊報導，美國國會提出要監控美國企業對中國大陸投資的法案，正凝聚更多支持，國會議員正施壓在今年底前頒布。

來自賓州的民主黨籍參議員凱西（Bob Casey）、德州的共和黨籍參議員柯賓（John Cornyn）正在設立一個與國安相關投資的回報過程，柯賓受訪時說，重點是在「透明」，而且不僅限於貿易。

參院銀行委員會在29日召開聽證會，委員會主席、俄亥俄州的民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）說，更密切審視美國的海外投資、特別是對中國大陸，不只對國安而言是必要的，也有助重振美國製造基地，「在一些情況下，對海外投資超越了對美國勞工的投資」，「侵蝕我們的國家安全，也掏空我們的中產階級」。

不過，銀行委員會成員、共和黨籍的圖米（Pat Toomey）指出，美國政府也應該留意，這個審查過程並非有意阻礙投資或創新，「制定有瑕疵的對外投資制度，會傷害我們的經濟領導地位，並且勸退資本、想法、以及人員的流入」。

柯賓說，他和凱西正試圖化解這類疑慮。參院召開這場聽證會，正值總統拜登評估是否要針對美國的在陸投資，實施行政行動，但美國商務部長雷蒙多已暗示，拜登政府偏好以法案組合己決這個問題，而非以行政命令採取行動。

布朗說，眾院也已提出相應法案，並且獲得AFL-CIO工會的支持。凱西和柯賓本周稍早已經致函拜登至府，敦促官員先採取行動，之後在以法案支撐。這封信函也獲得參院多數黨領袖舒默、眾院議長裴洛西的聯名簽署。

美國 議員 拜登

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