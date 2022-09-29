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影／拜登又搞烏龍！會議尾聲反覆呼喊「已故議員」名字

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登自上任以來時常被外界放大他在公開場合口誤、恍神等舉動，引發不少人質疑其健康狀況，28日又傳出他在活動中點名一位近期去世的女議員，並向其說話「彷彿對方還活著一樣」。法新社
美國總統拜登自上任以來時常被外界放大他在公開場合口誤、恍神等舉動，引發不少人質疑其健康狀況，28日又傳出他在活動中點名一位近期去世的女議員，並向其說話「彷彿對方還活著一樣」。法新社

美國總統拜登（Joe Biden）自上任以來時常被外界放大他在公開場合口誤、恍神等舉動，引發不少人質疑其健康狀況，28日又傳出他在活動中點名一位近期去世的女議員，並向其說話「彷彿對方還活著一樣」。

彭博報導，在28日一場白宮會議上發表講話時，拜登感謝推動組織活動的兩黨議員團體，其中包括民主黨紐澤西州參議員布克（Cory Booker）、麻薩諸塞州民主黨眾議員麥克高文（Jim McGovern）、印第安納州共和黨參議員布勞恩（Mike Braun）和今年8月過世的印第安納州共和黨人瓦洛斯基（Jackie Walorski）。

會議來到尾聲時，拜登依序感謝上述議員，並說道「傑基（瓦洛斯基），你在嗎？傑基在哪裡？我以為她會在這裡」，不過瓦洛斯基已於今年8月3日死於一場意外車禍。

隨後白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上被問及此事時，否認了拜登說錯話的說法，稱「總統在提及促成這場活動的國會議員，並對他們所做到的給予肯定，我不認為把其中一人放在心中首位是不合理的，尤其是在這樣的重大事件中」。

拜登 共和黨

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