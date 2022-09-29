美眾院接力 共和黨議員提台灣政策法案

繼美國聯邦參議院外交委員會14日通過台灣政策法案，美國聯邦眾議員也跟進推動立法，外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）28日提出對案，在安全部分增加「戰略清晰」，提供台灣更多抵禦侵略的武器。

此外，在參院外委會審查時被淡化強度的駐美處更名案，以及被移除的第105條，亦即美國在台協會處長人事任命應獲得參議院同意並稱為「代表」，麥考爾版本納入這兩項象徵性條文。

麥考爾辦公室提供的法案摘要，有關更新台灣政策部分，除了強化雙邊代表處的法理強度，還要求美國政府將台灣視為政府，並重申台灣保證法的內容，要求美國政府取消對台灣沒必要的限制。

針對台灣的安全協助，對台灣無償提供外國軍事援助規模為5年65億美元，和參院外委會通過版本相同，並設下台灣也必須增加國防預算（非人事支出）的相對條件；此外法案要求建立美台聯合訓練、計畫和演習，提供外國軍事融資貸款以及加速對台軍售。

麥考爾透過新聞稿表示，這部法案將強化台灣的防衛並抵禦中國共產黨的進犯，由37位共和黨籍眾議員共同提出，包含眾議院「台灣連線」（the Congressional Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）、眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler），蓋拉格（Mike Gallagher）等人。

麥考爾說，台灣是美國的重要國安夥伴，而台灣的民主正面臨中共史無前例的威脅，在侵略真正發生之前，是時候武裝美國的盟友；嚇阻是阻止中共挑起衝突的關鍵。