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川普警告：第三次世界大戰 可能在烏克蘭或台灣爆發

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普。法新社
美國前總統川普。法新社

美國前總統川普日前接受電視節目訪問時警告，第三次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發，並指俄羅斯總統普亭威脅要動用核武，這將是極其糟糕且危險的時刻。

紐約郵報報導，77 WABC電視台27日播出了一段約20分鐘的川普採訪影片，主持人在節目中向川普問道，「最近有什麼事讓你徹夜難眠？」對此，川普指出，「我認為我們可能會陷入第三次世界大戰，那些發生在烏克蘭的可怕事情恐將再度上演。」川普並補充說，「你知道的，這也有可能發生在中國大陸與台灣之間，你可以看到那裡發生了什麼。」

此外，川普還提到普亭上周的談話，誓言要使用一切手段保護俄羅斯及其人民。對此，川普說，「對於一個在核能上與我們並駕齊驅的大國而言，漫不經心地拋出核武這個詞是非常糟糕的，不只是對這個國家，對這個世界來說都是非常糟糕且危險的時刻。」

川普還表示，如果自己依然是總統，普亭今年就不會入侵烏克蘭。他說，「我跟他處得很好，也跟他談過了，我懂他。」

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