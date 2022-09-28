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NASA：10月發射「阿提米絲1號」登月火箭有困難 恐待11月

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲1號」（Artemis1）無人登月任務，因天候因素第三度中止發射。 美聯社
美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲1號」（Artemis1）無人登月任務，因天候因素第三度中止發射。 美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）官員今天表示，想要在10月再度發射火箭執行「阿提米絲1號」（Artemis 1）無人登月任務將會有「困難」，而看來11月較有可能。

太空發射系統（SLS）是NASA所設計的史上最強大火箭，必須連夜送回儲藏庫安放，以免受到颶風伊恩（Hurricane Ian）逼近的影響。

法新社報導，根據地球和月球的位置而定，下一個可能的發射窗口是10月17日到31日，然後是11月12日到27日。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）跟美國有線電視新聞網（CNN）說：「我們知道最早可在10月下旬發射，但我們比較可能會在11月中旬的窗口發射。」

在記者會中，NASA探索系統開發部門副主任佛里（Jim Free）也被問到試圖在10月發射火箭的可能性。他答道：「我不認為這沒得商量…但會很困難。」

颶風過境後，NASA必須花時間更換火箭自毀系統的電池，這是一項複雜的操作，會在儲藏庫中進行。

抬起98公尺高的火箭並運送到發射台，再裝設好火箭準備發射，也需要數天時間。

因此，最近的發射行動遇挫，將大大推遲眾所期待的「阿提米絲1號」發射任務。

近期的兩次發射行動都在最後一刻中止，分別是在8月底與9月初，原因是出現技術問題，包括在為火箭注入燃料時發生燃料外洩。

在阿波羅計畫（Apollo program）任務完成的50年後，這次阿提米絲1號執行無人登月任務，是要確保搭載在火箭頂端的獵戶座太空艙（Orion capsule），未來能安全地將太空人送上月球。

火箭 太空人 NASA

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