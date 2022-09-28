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美國會議員致函拜登 呼籲加強監督對中俄投資

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美國國會兩黨領袖和多位資深議員，週二（9月27日）聯合致函美國總統拜登（Joe Biden），呼籲他發布一項行政命令，來監管和限制美國的對外投資，其中包含了對中國和俄羅斯的投資。 德國之聲
美國國會兩黨領袖和多位資深議員，週二（9月27日）聯合致函美國總統拜登（Joe Biden），呼籲他發布一項行政命令，來監管和限制美國的對外投資，其中包含了對中國和俄羅斯的投資。 德國之聲

美國國會兩黨領袖和多位資深議員，週二（9月27日）聯合致函美國總統拜登（Joe Biden），呼籲他發布一項行政命令，來監管和限制美國的對外投資，其中包含了對中國和俄羅斯的投資。

路透社報導，包含美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員科寧（John Cornyn）在內的多位重量級跨黨派國會議員，都敦促拜登發布行政命令，以保障美國的國家安全和供應鏈在對外投資時的彈性。

美國國會一直在考慮設立一項法案，以賦予美國政府新權力，阻止美國對中國的數十億美元投資。但在今年8月美國國會批准的《芯片法案》中，相關提案已被刪除，《芯片法案》只提到要補貼美國的半導體芯片的製造和研究。

根據彭博社9月3日的報導，拜登將於未來數個月內簽署行政命令，限制美國企業投資中國科技及互聯網公司。但白宮當時並未對此作出回應。

美國國會這項擬議中的立法，名為《國家關鍵能力防禦法》（National Critical Capabilities Defense Act），旨在讓美國政府對美國的對外投資有更大的了解。 新提案可能會要求投資者，將可能的對外投資強制性通報給美國政府，而美國政府則可以利用現有機制停止該投資或降低投資的風險。但若美國政府不採取任何行動，新投資可以向前推進。

國會議員們在信中寫到，「當我們（美國）將製造能力和技術知識，拱手讓給外國對手時，我們正在損害我們的經濟、我們的全球競爭力、美國工人、工業和國家安全」。此外，國會議員們也認為，美國政府早就應該在這方面，採取行動來解決這些問題，因為這是一個國家層面的嚴重風險問題。

白宮和中國駐美大使館目前沒有予以置評。

白宮國家安全官員哈雷爾（Peter Harrell）本月早些時候表示，拜登政府尚未就監管美國在華投資的投資機制做出最終決定。

但哈雷爾當時也強調，任何針對此類投資的措施，都應針對現有美國當局的差距和特定的國家安全風險，進行針對性的調整。

週四，參議院銀行委員會將舉行一場關於對外投資的聽證會，屆時將聽取幾位國會議員和前美國政府官員的證詞，其中還包括美國信息技術行業委員會（The Information Technology Industry Council）執行副總裁斯特雷耶（Robert Strayer）等人。

（綜合報導）

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