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美國務院：一中政策沒有改變 不對台灣主權採取立場
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）26日表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國不對台灣主權採取立場，美國追求的是維持1979年以來奠基台海和平穩定的現狀，可惜中方不這麼想，反而在台海採取更多脅迫和恫嚇行動。
美國政府經常重申一中政策，較少談到中國大陸的一中原則；現任白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）去年10月在五角大廈任職期間曾說，國防部長期遵守「一中政策」，與北京主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場；國防部持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國對台支持堅若磐石，有助維護兩岸和區域的和平穩定。
普萊斯26日答覆媒體詢問一中政策是否代表「台灣是中國的一部分」，他說，「我們不對主權採取立場」，美國的一中政策是1979年以來對台作法的最重要部分，直到今天依然有效。
普萊斯說，美國追求的是維持現狀，尤其是已經維持超過40年、奠基台海和平穩定的現狀；美國想看到的是現狀持續，但可惜中方不這麼想，他們在台海採取越來越多的脅迫和恫嚇行動，包含軍事演習。
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