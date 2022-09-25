拜登與密西根州長「手牽手」 網友誤認第一夫人被晾一邊

美國總統拜登(Joe Biden)本月14日出席底特律車展時，牽著民主黨籍的密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)的手進場，在社群媒體上引起熱議。

CBS跑白宮的記者艾立克森(Bo Erickson)在推特貼出兩人的牽手照，照片中戴著口罩的密西根州聯邦眾議員丁格爾(Debbie Dingell)被一些網友誤認為第一夫人吉兒(Jill Biden），因而傳出拜登牽錯老婆、把吉兒晾在一邊的錯誤說法。

影片曝光後，不少網友狂譏拜登舉止「詭異」。保守派電台主持人史塔尼斯(Todd Starnes)問：「拜登為何要牽惠特默的手？」

美國前代理國家情報總監格瑞尼爾（Richard Grenell）寫道：「惠特默想要拜登換掉賀錦麗。」

拜登過去曾因舉止不當受到批評，他曾被拍到「偷聞」一名女性的頭髮，2019年，當妻子吉兒在造勢台上激情演說時，站在一旁的拜登卻突然咬住她的手指，讓台下民眾傻眼。