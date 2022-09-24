快訊

超罕見案例！稀有蛇類疑「吞有毒蜈蚣」窒息噎死 專家曝致命真相

周玉蔻是陳時中親密戰友？蔣萬安競辦曝違法爭議：至少三度縱容

英國樂壇長青樹艾爾頓強 被拜登一個動作給弄哭了

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
美國總統拜登（右）23日頒獎章給艾爾頓強（左）。（美聯社）
美國總統拜登（右）23日頒獎章給艾爾頓強（左）。（美聯社）

現年75歲的英國樂壇超級巨星艾爾頓強（Elton John）甚麼大風大浪沒見過，拜登一個動作就把他弄哭了！

艾爾頓強正在美國進行告別巡迴演唱會，23日受邀在白宮南草坪演出，參與向教師、學生與第一線人員等無名英雄致敬的特別紀念活動。

拜登總統與第一夫人吉兒在白宮一同歡迎這位重量級賓客，談論艾爾頓強對社會運動的付出，來自他音樂創作的力量，以及其各方面的美德。

拜登致詞時再度引述愛爾蘭詩人，也是諾貝爾文學獎得主的作品：「謝默斯‧黑倪（Seamus Heaney)曾寫到，我引用如下：『一生一次，盼望的正義浪潮會升起，希望與歷史相呼應。』」

「在他非凡的生涯中，艾爾頓強爵士一直是那股浪潮，這股浪潮幫助人們向上升起，讓希望與歷史相呼應。」

活動結尾艾爾頓強獲得拜登頒發國家人文獎章(National Humanities Medal)，他面露驚訝，忍不住老淚縱橫，表示自己「非常意外並感到謙卑」。

拜登 白宮 詩人

延伸閱讀

俄頻打核武牌 美「戰略模糊」私下警告後果

烏俄戰爭七個月 危機關頭不容模糊

繼拜登之後 歐盟主席在聯大演說提台海穩定

與王毅會晤 布林肯強調維護台海和平穩定

相關新聞

紐約州檢提告詐欺 川普反轟「種族主義者」、「檢方不正」

美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）日前宣布提告前總統川普、涉足家族事業的3名子女及川普集團，川普23日...

英國樂壇長青樹艾爾頓強 被拜登一個動作給弄哭了

現年75歲的英國樂壇超級巨星艾爾頓強(Elton John)甚麼大風大浪沒見過，拜登一個動作就把他弄哭了！

紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

本周為紐約氣候周(Climate Week)，為加速全州邁入綠能時代，紐約州府23日宣布加裝電動車的充電樁，目前全州已有...

佛州州長簽署命令防大陸資安威脅 台官員受邀見證

佛羅里達州州長迪尚特簽署行政命令，禁止佛州公部門向中國等威權國家採購可能帶來資安威脅的技術、產品與服務。台灣駐邁阿密辦事...

文件自動解密 川普：程序非必要

美國前總統川普在接受福斯新聞網訪問時表示，他將文件送到佛羅里達州的住家海湖莊園是因為這些文件已經自動解密，並且宣稱「只要...

找不到台階下？拜登演說後台上「迷茫33秒」 尷尬徘徊畫面曝光

美國總統拜登（Joe Biden）昨天在一場對抗愛滋病、肺結核和瘧疾的募款活動上演說，會後流出一段現場影片顯示，他演說結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。