英國樂壇長青樹艾爾頓強 被拜登一個動作給弄哭了

現年75歲的英國樂壇超級巨星艾爾頓強（Elton John）甚麼大風大浪沒見過，拜登一個動作就把他弄哭了！

艾爾頓強正在美國進行告別巡迴演唱會，23日受邀在白宮南草坪演出，參與向教師、學生與第一線人員等無名英雄致敬的特別紀念活動。

拜登總統與第一夫人吉兒在白宮一同歡迎這位重量級賓客，談論艾爾頓強對社會運動的付出，來自他音樂創作的力量，以及其各方面的美德。

拜登致詞時再度引述愛爾蘭詩人，也是諾貝爾文學獎得主的作品：「謝默斯‧黑倪（Seamus Heaney)曾寫到，我引用如下：『一生一次，盼望的正義浪潮會升起，希望與歷史相呼應。』」

「在他非凡的生涯中，艾爾頓強爵士一直是那股浪潮，這股浪潮幫助人們向上升起，讓希望與歷史相呼應。」

活動結尾艾爾頓強獲得拜登頒發國家人文獎章(National Humanities Medal)，他面露驚訝，忍不住老淚縱橫，表示自己「非常意外並感到謙卑」。