紐約州檢提告詐欺 川普反轟「種族主義者」、「檢方不正」

美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）日前宣布提告前總統川普、涉足家族事業的3名子女及川普集團，川普23日出席北卡羅萊納州一場造勢活動時，斥責詹樂霞是「種族主義者」（Racist），針對他的官司則是「嚴重的檢方不正行為」（Gross prosecutorial misconduct）。

詹樂霞指控川普、3名成年子女跟他的家族企業參與一場持續十多年的廣泛詐欺，不實誇大他的淨資產數十億美元。國會山莊報與商業內幕報導，川普23日前往北卡州威明頓市（Wilmington, N.C.），替共和黨提名的聯邦參眾議員候選人助選時，就在講話抨擊詹樂霞告他是「左派迷戀於瞄準政敵」的最好例子。

根據網友分享影片與新聞報導，川普反覆提到他為詹樂霞取的暱稱「躲貓貓」（Peekaboo）、稱她是「種族主義者」，批她2018年競選期間「就目標怒氣沖沖大喊大叫，唯一目標是我們必須逮到川普」，直稱「這是嚴重的檢方不正行為」。

川普在造勢大會還為同樣被告的3名子女辯護，稱詹樂霞「這個瘋狂的激進左派瘋子…應該追查兇手、黑幫跟毒販」，又稱美國司法部應該調查她「濫用權力」，而且詹樂霞應該被趕下台，「這些檢察官失控了，他們瘋了」。

根據報導，川普同時也指自己跟他的「讓美國再度偉大共和黨人」（MAGA Republicans）同伴不是「恐怖分子」，並宣稱拜登總統「有認知障礙，沒有資格帶領我們國家，很可能以第三次世界大戰告終」。