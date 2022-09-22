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FBI突襲搜索海湖莊園 川普控：他們帶走我的遺囑
美國當地時間21日晚間，美國前總統川普接受福斯新聞採訪時表示，聯邦調查局（FBI）的特工在搜查海湖莊園期間，帶走了他的遺囑。
川普在接受福斯新聞主持人漢尼提的採訪時表示，FBI在搜查時拿走了很多東西，「我認為他們拿走了我的遺囑，我昨天發現的，我問『它在哪？』」川普還說，「我認為他們拿走我的遺囑是件很可怕的事。」
美國聯邦調查局8月8日對川普的海湖莊園進行搜查，發現了1.1萬餘份政府文件和照片，以及48個標為機密的空文件夾，其中100餘份標有密級。美司法部早前表示，有證據表明，部分政府文件可能被川普隱藏並從儲藏室中被移走。
美國司法部目前正就川普涉及的三項聯邦罪名進行調查，罪名包括違反《間諜法》、妨礙司法公正以及對政府紀錄進行非法處理。
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