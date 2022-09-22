誇大淨資產數十億美元 川普、3名子女跟公司全都被告了

美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）21日對前總統川普、三名涉足家族房地產事業的成年子女及川普集團提起民事官司，指控他們參與了一場持續十多年的廣泛詐欺，不實誇大他的淨資產數十億美元，以讓他藉此致富跟取得優惠貸款。

衛報與CNN報導，詹樂霞在超過200業的訴狀指控，這起詐欺觸及了川普事業的所有層面，包括房地產跟高爾夫球場。訴狀指出，川普集團利用誤導評價，誇大他的房地產價值，欺騙了貸款人、保險人及稅捐機關。

根據報導，川普、長子小川普、長女伊凡卡跟次子艾瑞克均名列被告，其他被告還包括了川普集團前財務長魏索柏格（Allen Weisselberg）跟會計長麥康尼（Jeff McConney）。

詹樂霞表示，「起訴書說明了川普不實誇大他的淨資產數十億美元，不公平地令自己致富與欺騙系統，從而欺騙我們所有人，他通過其他被告的幫助做到這一點」，並強調「這種行徑不能因為某種善意錯誤而置之不理」。她說，財務狀況報表嚴重誇大、極度膨脹、客觀上虛假，因而詐欺與違法，「而由此，我們尋求救濟，川普先生、川普集團跟他的家人，他們都應該要被追究責任」。

紐約州檢在訴狀爭取追回至少2.5億美元，永久禁止川普與3名子女在該州擔任任何公司的高管，禁止川普集團5年內從設在紐約州的實體收購任何商業不動產或取得貸款，也會尋求取消川普集團的公司證書。

詹樂霞同時表示，紐約州檢發現了違反聯邦刑事法的證據，包括向金融機構提交錯誤的報表跟銀行詐欺，已將此事轉交給紐約南區聯邦檢察官辦公室與國稅局。