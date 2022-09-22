【專家之眼】拜登期中大選策略 強硬說詞下的政績辯護

再過五十天就是美國的期中大選，曾經意氣風發以「重建美好美國 (Build back better)」，因而順利入主白宮的拜登團隊，立馬面臨選民票決的整體檢驗。

因著阿富汗撤軍當時的場面紛亂，和在新冠疫情的牽連影響之下，雖然由拜登團隊所主張的法案，無論是基礎建設投資、就業創造法案，氣候議題或是晶片等生產鏈重組的產業補貼，總能順利在國會折衝過關！不過四十年來最高的通貨膨脹，尤其房租的持續上漲，加上有來自海運到鐵路運輸的罷工打擊，眼前的經濟復甦和新低失業率，極可能是曇花一現的。

就在上個周末拜登總統親上火線，接受CBS電台的「六十分鐘」節目採訪，為自己將近兩年的政績，強力辯護。製作團隊先跟著拜登總統到底特律，出席已停辦三年的北美汽車大展；主持人Scott Pelley更讓拜登抒發就業量的創造、薪資上漲和電動車充電樁的公、私協力，總總投資跡象好不風光。

全美汽車工人聯合會(UAW)，曾經是民主黨最主要的支持者；如今有了公路與橋梁建設、充電樁大投資，以及北美自貿協議2.0下的製造回歸底特律，確實是最佳的政績展示舞台。主持人貝利在現場更追問通貨膨脹與新冠疫情兩大議題；拜登總統非常自信的宣告，目前的社會生活與一般人心態，都意味著通膨已經得到控制、新冠疫情傳播業已結束。

究其實，美國人口三億三千萬，大約是日本的三倍不到，而且相對年輕；但過去兩個半月間的新冠死亡發生，在日本為一萬兩千餘人，而美國則有三萬兩千餘人。目前的死亡發生，七日平均，遠比一年前的低點還要高出一半。聯邦政府公衛專家，多數也不看好今年冬天可能要發生的情況。

重點是，同時也是靠著反越戰晉身政壇的拜登總統，現下的戰略再平衡，對外卻必須展現不惜一戰，以強硬態度面對中國大陸的崛起；在歐洲還必須經略歐盟內部的極右勢力，好確保戰後馬歇爾計劃之下的跨大西洋聯手圈，得以共同應對氣候變遷、人口老化和新世代逐漸消褪的國家威權，以免失去了社會控制與階級利益維持的話語權和制高點。

何況因著冬季能源需求的可能短缺，以及俄烏戰爭轉成為持久消耗戰；還有四散歐盟境內的烏克蘭難民，從生活給養、企業負擔、經濟發展與世局安定的諸多考驗，往下難題只會是一關又一關。

於採訪的舞台與畫面設計，最後拉回到白宮辦公室內的羅斯福廳，也象徵著美國在大恐慌時期與二戰期間的精神標誌，當時的羅斯福總統推動了新政和領導反納粹戰爭。

關於府會關係與法案推動，拜登總統不斷提出有六位共和黨的友好聯盟，他們也都感慨不能公開支持特定法案的現實困境，政黨政治的兩極化與國家走入分裂鴻溝的大隱憂。

誠然，做為五十年的政壇老手以及曾經有過八年經驗的副總統，跨黨派的拉攏與政策協調，各取所需、相互幫襯，對拜登而言倒只是羽扇綸巾的戲碼，經常更是志在必得。對於長年善於觀察時機、掌握分寸和拿捏政治人物個性的拜登總統，並非全然的無望。

拜登總統深情的告訴六十分鐘的主持人，選或不選2024？責任重大但無可奉告；我仍將一如往昔的生活、做決策。別提醒我老了，請盯緊我的作為；雖然我不能告訴你現下的民心動向與施政表現，但我們的作為和努力都是十年後所該有的全球布局。

美國的期中大選，勝負容或已定。但西方社會漸進轉型中的世代交替，確立愛國主義和長期擁抱資本統治的金三角，如此的社會架構是斷難被修正，遑論是被拋棄的。也因此，偶而耍弄的狂言瘋語，好讓對手摸不透其底氣是否真正堅決，則是必要的軍心激勵、談判伎倆與輿情操作。

在送走英國女王的君臨天下之後，新的治理典範與民心依附，亟待建立；然則往下，歐、亞大陸的軍事維和機制，以及習、拜高層會談的常態化，抑且是中、美安全護欄的建立，都只會益發急迫又富於挑戰性。當台灣朝野只關注於會否出兵保台的三言兩語，卻過度簡化了世局依存與美國內部的政治鬥爭。