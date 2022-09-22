【專家之眼】透視拜登防衛台灣的心境及其虛實

9月18日美國總統拜登再次提到，若中國犯台美軍將防衛台灣，但隨即白宮發言人被要求就回應時強調，美國對台政策沒有改變，一如往昔。而事後白宮印太事務官坎貝爾(Kurt Campbell)又稱，「拜登是有意的，我確實認為我們的政策一直是一致的，沒有改變，並將繼續下去」，"The president's remarks speak for themselves. I do think our policy has been consistent and is unchanged and will continue."這種模稜兩可的說法，確實已從「戰略模糊」變成「戰略混亂」。為何拜登第四度表態挺台？這當然不是如以往的「口誤」可以解釋，而是一種心理態度的表達，但其虛實，還難逆料。

若與共和黨強烈抗中保台的立場相比，拜登確實比較保守，雖然在外拉幫結派，鼓動風潮，造成時勢，也有相當的效果。因而若被問到抗中保台的問題時，拜登自然沒有迴旋的空間，否則如何回應當前美國國會強力抗中的積極作為？尤其期中選舉將屆，因而拜登有被情境綁架的態勢而不得不有所表態。

至於這種抗中保台態度的效果如何，那就更值得關注，而其前提是中國犯台，這裡就要有所區分，是因台獨而引起北京犯台，還是台灣未獨而解放軍仍執意為之。若屬前者，那是台灣先改變現狀，美國介入的正當性較弱，因美方一再強調反對任何一方改變現狀。反之，若台灣未獨而被攻，那就是北京先改變現狀，美軍介入的正當性就比較強。但目前還有第三種狀況，那就是依照可能將通過的「台灣政策法」，美軍將台軍予以收編，這是否意味著美方自己改變台海的現狀？雖然該法仍稱遵守一中政策，但北京已拒絕接受。

另外，屆時國際的大環境，以及美國內部的狀況，對於美方保衛台灣也會產生很大的影響。試想，若當時國際環境平和，美方自然可以更加關注台灣。反之，若國際戰亂頻仍，再加上美國內部的紛亂，必然影響美國對於台灣關注的力道。再從北京的立場觀之，在對台動武之前，最好是把美國的力量引開，以便創造最佳的攻台條件。

這些都是可以想定的情境，但因變數仍多，確實難以捉摸。由此可見，拜登就算有意保衛台灣，也還要端視當時美國的內外情勢來定奪，而不是以其口頭表態來決定。