快訊

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾千班次 網友一度懷疑是「台灣問題」

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

高虹安被圍剿 柯文哲怒批：像惡霸、流氓性侵女生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】透視拜登防衛台灣的心境及其虛實

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
美國總統拜登日前第4度談保台，官員隨後重申「一中」政策未變。 美聯社
美國總統拜登日前第4度談保台，官員隨後重申「一中」政策未變。 美聯社

9月18日美國總統拜登再次提到，若中國犯台美軍將防衛台灣，但隨即白宮發言人被要求就回應時強調，美國對台政策沒有改變，一如往昔。而事後白宮印太事務官坎貝爾(Kurt Campbell)又稱，「拜登是有意的，我確實認為我們的政策一直是一致的，沒有改變，並將繼續下去」，"The president's remarks speak for themselves. I do think our policy has been consistent and is unchanged and will continue."這種模稜兩可的說法，確實已從「戰略模糊」變成「戰略混亂」。為何拜登第四度表態挺台？這當然不是如以往的「口誤」可以解釋，而是一種心理態度的表達，但其虛實，還難逆料。

若與共和黨強烈抗中保台的立場相比，拜登確實比較保守，雖然在外拉幫結派，鼓動風潮，造成時勢，也有相當的效果。因而若被問到抗中保台的問題時，拜登自然沒有迴旋的空間，否則如何回應當前美國國會強力抗中的積極作為？尤其期中選舉將屆，因而拜登有被情境綁架的態勢而不得不有所表態。

至於這種抗中保台態度的效果如何，那就更值得關注，而其前提是中國犯台，這裡就要有所區分，是因台獨而引起北京犯台，還是台灣未獨而解放軍仍執意為之。若屬前者，那是台灣先改變現狀，美國介入的正當性較弱，因美方一再強調反對任何一方改變現狀。反之，若台灣未獨而被攻，那就是北京先改變現狀，美軍介入的正當性就比較強。但目前還有第三種狀況，那就是依照可能將通過的「台灣政策法」，美軍將台軍予以收編，這是否意味著美方自己改變台海的現狀？雖然該法仍稱遵守一中政策，但北京已拒絕接受。

另外，屆時國際的大環境，以及美國內部的狀況，對於美方保衛台灣也會產生很大的影響。試想，若當時國際環境平和，美方自然可以更加關注台灣。反之，若國際戰亂頻仍，再加上美國內部的紛亂，必然影響美國對於台灣關注的力道。再從北京的立場觀之，在對台動武之前，最好是把美國的力量引開，以便創造最佳的攻台條件。

這些都是可以想定的情境，但因變數仍多，確實難以捉摸。由此可見，拜登就算有意保衛台灣，也還要端視當時美國的內外情勢來定奪，而不是以其口頭表態來決定。

拜登 北京

延伸閱讀

拜登聯合國大會演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

拜登談保台後美官員重申政策不變 意涵費疑猜

德桑提斯送無證客去拜登老家？ 地方官員等接機撲空

拜登任命資深顧問組團 落實晶片法527億補貼

相關新聞

免費開放後院泡溫泉50年 加州慷慨奇男池內去世

加州柏克萊有位奇人被稱為「溫泉男」，過去50年他開放家中後院的紅木溫泉池，免費給外人使用，上週末有訪客在溫泉池內發現他過...

【專家之眼】拜登期中大選策略 強硬說詞下的政績辯護

再過五十天就是美國的期中大選，曾經意氣風發以「重建美好美國 (Build back better)」，因而順利入主白宮的...

【專家之眼】透視拜登防衛台灣的心境及其虛實

9月18日美國總統拜登再次提到，若中國犯台美軍將防衛台灣，但隨即白宮發言人被要求就回應時強調，美國對台政策沒有改變，一如...

沃爾瑪、目標百貨促美國議員提案 降低信用卡手續費

美國跨黨派國會議員已提出兩項法案，旨在降低信用卡每筆刷卡交易的手續費，也被稱為交換費。這獲得沃爾瑪（Walmart）、目...

委內瑞拉移民遭包機送富人島 控訴佛州長欺騙利用

約50名委內瑞拉移民14日搭乘佛州州長迪尚特安排的包機，從德州飛至美國東北部的富人度假勝地瑪莎葡萄園島，他們今天控訴迪尚...

大逆轉…「中國行動計畫」 堪薩斯大學華裔研究員陶豐案罪不成立

堪薩斯大學(University of Kansas)華裔研究員陶豐(Feng "Franklin" Tao)被控為中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。