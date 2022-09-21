FT：美多位重量級參議員 敦促白宮將長江存儲列入黑名單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普政府2020年規定禁止採用美國技術的業者供貨給華為。美聯社
川普政府2020年規定禁止採用美國技術的業者供貨給華為。美聯社

美國多位重量級國會議員正紛紛敦促白宮將大陸半導體業者長江存儲列為黑名單，理由是長江存儲供貨給華為，已違反美國出口管制規定。

參院民主黨籍多數黨領袖舒默告訴金融時報，他對有報告顯示華為可摺螢幕的新旗艦手機Mate Xs 2採用長江存儲的Nand記憶晶片表示關切。他說：「這報告令人相當不安，充分展現行政當局有必要儘速將長江存儲列入實體清單（entity list）。」

據分析電子產品的顧問公司IP Research Group的一份報告，長江存儲供應晶片給華為手機，可能因此違反外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）。川普政府2020年提出這個規定，禁止採用美國技術的業者供貨給華為。

參議情報委員會正副主席、參議員華納（Mark Warner）（民主黨籍）和盧比歐（共和黨籍）也支持將長江存儲列入實體清單。眾院外交委員會的首要共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）也附議此做法。

華納說：「長江存儲表現不佳顯然已有多時，在中共推動掌控全球微電子的目標中扮演要角。早該動作了。」

美國國會議員也就長江存儲向蘋果（Apple）施壓。蘋果已向金融時報證實，正考慮向長江存儲採購記憶晶片。

議員 美國 共和黨

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