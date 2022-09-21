相信拜登捍衛台灣說 薛瑞福：一中政策仍可行

美國國防部負責印太事務的前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）20日表示，美國總統拜登長期參與對台事務，都說了四次美國會在中國大陸進犯時捍衛台灣，這很難說不是拜登的意思；不過在現行的「一個中國」政策下，美國仍可落實需要和台灣做的事情，沒必要宣示政策改變。

美國智庫東西中心20日舉行「台美夥伴緊密相連」研討會，邀請國會議員、前官員和學者討論台灣議題。

拜登在18日播出的電視節目專訪中，第四度稱若中國大陸侵犯台灣，美軍將捍衛台灣，被質疑改變不明說是否介入台海衝突的「戰略模糊」政策；白宮連日來多次稱美國政策沒有改變。

對此，薛瑞福表示，拜登曾見證台灣關係法通過，並長期關注這些事務，有時候他說說心裡話，不是白宮官員收回就算；政府內部可能會有不同看法，但總統的意見才重要。

不過薛瑞福認為，檢視一中政策的說法不太可行，他說，美國的一中政策包含部分雙邊承諾，以及北京所做的承諾（例如承諾「以和平方式解決台灣問題」），雖然中方現在看起來不太想落實，不過一中政策框架中仍有空間，讓美國可以落實需要和台灣做的事情。