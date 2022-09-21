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蘇利文：美對台政策不變 拜登重申基本承諾

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。 美聯社
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。 美聯社

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日表示，美國依然遵循「一個中國」政策，反對片面改變現狀，支持台海的和平穩定，美國總統拜登在專訪重申了這些基本承諾。

拜登在18日播出的電視節目專訪中，第四度稱若中國大陸侵犯台灣，美軍將捍衛台灣，被質疑改變不明說是否介入台海衝突的「戰略模糊」政策；白宮和國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）均稱美國政策沒有改變。

蘇利文20日在白宮例行記者會上被問到美國的台灣政策，他重申美國恪守一中政策，反對片面改變現狀，支持台海和平穩定的立場，並說拜登在每個談到台灣的場合都重申這些基本承諾，「他（指拜登）特別清楚且毫不含糊地強調並重申了一中政策。」

蘇利文說，拜登支持美國民主黨政府和共和黨政府多年來的對台政策，這始終維持台海的和平與穩定。

蘇利文說，這次的採訪和拜登5月在東京的記者會中，都被問到一個假設性問題，拜登給出的答案都是類似的；蘇利文提醒大家，拜登在5月記者會上還被追問美國是否改變對台灣的政策，拜登當即否認。

蘇利文說，若美國總統要宣示政策變化，他會這麼做，但是他沒有。

拜登 美國 台海

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