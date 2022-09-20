Podcast報導後引發全世界關注 男子謀殺有罪判決獲撤銷

美國男子賽義德（Adnan Syed）2000年被判決殺害前女友李海珉（Hae Min Lee，音譯）有罪、須服無期徒刑，但多年後一檔Podcast對他在此案的角色提出質疑，引發全世界的關注。BBC與美國NBC新聞報導，法官19日裁定撤銷賽義德的有罪判決。

根據報導，1999年就讀於伍德羅恩高中（Woodlawn High School）的李海珉在1月時失蹤，遺體隨後被發現埋在巴爾的摩市李金公園（Leakin Park）的樹林裡。檢方仰賴匿名線報、人證與後來被證明不可靠的手機定位資料，主張當年19歲的同學兼前男友賽義德是被拋棄的情人（scorned lover），指他動手勒死了李海珉，並在一位友人的幫助下埋屍。

賽義德於2000年被陪審團判決蓄意殺人、綁架、搶劫與非法拘禁等罪名成立，過去20年提出上訴全被駁回，最近一次則是2019年遭駁。不過，熱門真實犯罪Podcast節目《Serial》2014年推出第一季時，就把李海珉命案當成主軸，並對賽義德的犯行提出質疑，吸引了全世界的注意力。《Serial》記述此案的節目已被下載超過3.4億次，還催生了HBO於2019年推出紀錄片在內的其他作品。

巴爾的摩市州檢辦公室跟賽義德的最新辯護律師過去一年來一道研究案情，日前聲明發現了2名「替代嫌犯」（Alternative Suspects），認為今年41歲的賽義德「應得新的審判」，要求法院推翻有罪判決。巡迴法院法官芬恩（Melissa Phinn）19日宣布，檢方提出了令人信服的論點，即讓賽義德身陷囹圄近23年的有罪判決存在缺陷，因此應該立即獲得自由。

芬恩法官說，她是「為了公平與正義的利益」而推翻賽義德的有罪判決，並指當年的檢察官沒有適當移交本可有助顯示殺害李海珉者另有其人的證據給辯方，且審判以來揭示的證據會增加「結果將有所不同的重大與顯著可能性」。

芬恩法官裁定撤銷了賽義德的謀殺、綁架、搶劫與非法拘禁有罪判決，下令當庭解開鐐銬與無保釋放，轉置於通過GPS定位監控的在家拘禁。不過，這個裁決並不意味著賽義德是清白之身，芬恩法官據報給檢方30天時間，決定是否尋求新審判，或者可能停止此案。