拜登對台立場與美政策不同調 專家：「戰略混亂」

美國總統拜登在當地時間周日（9月18日）接受美國哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」訪問時，再次重申若中國對台灣發動「前所未有」的攻擊，美國將會派軍協防台灣。這是拜登上任後，第四次在公開場合表示美國會軍事介入台海衝突。

雖然白宮在拜登發表相關言論後，隨即向「60分鐘」重申，美國對台政策未變，也就是美國對是否會武力保衛台灣保持「戰略模糊」，但根據《台灣關系法》，美國有義務確保台灣有自我保衛的能力，但部分專家卻認為，拜登上任後針對台灣議題的多次公開發言與美國現行政策不同調，已為美國對台立場造成「戰略混亂」(Strategic Confusion）。

台灣國立政治大學亞太研究國際博士學程的助理教授南樂（Lev Nachman）在接受德國之聲訪問時，便以「戰略混亂」來形容拜登再次聲稱美國會在中國武力犯台時，協防台灣的作法。他說：「白宮與拜登之間的說法脫節不理想的原因是因為，這代表白宮在對台議題上，奉行一種原則，而拜登卻以另一種說法來形容美國對台政策。當美國采取行動時，最終結果可能與拜登認為自己可以做的事不同。」

他補充道：「拜登在訪問中提到美國派兵協防台灣的前提，是『前所未有的攻擊』還是『無端的攻擊』？美國若在中國無端攻擊台灣時提供援助，這種作法實際上仍是戰略模糊，所以不能被視為美國在對台政策上的突破。但若拜登是希望在受訪時，亮出美國在對台議題上的底線，那他在訪問中的用詞並未表明美國的底線為何。」

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅則告訴德國之聲，拜登這次的說法再次顯示美國對台政策是「越來越不模糊」，反而是變得「越來越策略性」。他說：「這是必要的調整，因為中國在對台議題上，並沒有在跟你模糊。當拜登跟美國行政團隊的固定戲碼演到第四次時，就代表拜登心中已有定見，這次的談話可以解讀成拜登畫了紅線。」

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 中國實力項目研究員賀博然 (Brian Hart）在推特上發文分析，拜登似乎正試圖在美國對台政策上，轉向「戰略模糊＋」，也就是他會稱美國對台政策未變，但他會親自來部署美軍協防台灣。不過，拜登也不會清楚說明美軍會協防台灣到什麼樣的程度。

他寫道：「不論你是否同意這樣的作法，拜登似乎想在不正式轉變美國政策的情況下，加強對北京的威懾信號，但此舉會讓北京更有理由挑起危機。」

專家：拜登台灣獨立自決說令人憂心

除了稱中國無端武力犯台時，美國將介入外，拜登在接受「60分鐘」訪問時，還說美國有一中政策，而台灣有權判斷是否要尋求獨立。他當時向主持人表示：「美國立場沒有移動，我們不鼓勵台灣獨立，那是他們的決定。」

相關言論也引發部分台美關系專家的憂慮。華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特上發言寫道：「這是拜登第二次說我們應該讓台灣決定是否獨立。這將比他說如果台灣受到攻擊，美國將保衛台灣的言論更讓中國擔心。」

美國政策研究機構「國際危機組織」(International Crisis Group）的高級分析師蕭嫣然也在推特上重申，拜登與「60分鐘」的訪問中，最重要的部分便是拜登稱「台灣對他們的獨立作出自己的判斷」。她寫道：「美國長期以來的政策是，美國不支持台灣獨立，也反對任何一方的單方面改變現狀。」

對於拜登在訪問中一連串與台灣議題相關的言論，前美國國家情報委員會東亞國家情報官柯佛（John Culver）在推特上表示，若拜登這些談話中的其中一個意圖，是要展現由總統來制定或改變特定政策，他應該清楚的表達相關訊息。他寫道：「自1979年以來，每位美國總統都說美國不支持台灣獨立，喬治-布什（George. W. Bush）甚至說美國反對台灣獨立。這是因為大家都知道支持台灣獨立意味著戰爭。」

他表示，拜登反覆在公開場合堅持美國對台政策沒變丶美國將派軍協防台灣丶及台灣該決定是否要獨立的論述，在他看來便是「語無倫次」。他寫道：「拜登此舉最糟糕的情況是，他為了防範共和黨抨擊他的政府，而擺出玩世不恭的姿態。這樣的立場令人不放心。」

台灣政治大學的助理教授南樂告訴德國之聲，由於這並非拜登首次在公開場合發表相關言論，而且自從他上任以來，各界已了解拜登容易發表違背美國政策的言論，所以中國可能也會預期拜登會做出類似的事來。但他也說：「拜登此舉當然會增加而非降低台海的風險。令人擔憂的是，他在8月台海緊張局勢升級後發表這類言論，可能讓北京有另一個藉口，在台海做出任何威脅性的舉動。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】