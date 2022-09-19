裴洛西力挺亞美尼亞 專家：選票策略
亞美尼亞與亞塞拜然二國衝突延燒，美國政治巨腕選邊站！美國眾議院議長裴洛西18日率團訪亞美尼亞，成為訪問該國史上最高級別的美國官員。她痛斥，亞塞拜然對該國發動了「非法且致命的突襲」，並強調爭端為亞塞拜然引發。但專家分析，加州地區有許多亞美尼亞裔人士，裴洛西此舉恐怕是為了加州選情，政治意味濃厚。
政治意味濃厚
《半島電視台》報導，裴洛西訪視亞美尼亞時說，近期兩國的邊境戰爭明顯是由亞塞拜然發起，並予以強烈的譴責。她表示，美國正在聽取亞美尼亞的軍事需求，不容許對亞美尼亞主權的攻擊。
對此，亞塞拜然外交部斥責說，「未經證實與不公平的言論」是對和平的嚴重打擊，強調「裴洛西是親亞美尼亞的政治家」，對亞塞拜然提出的指控更難以令人接受。
根據2017年的調查指出，超過48萬美國人具有亞美尼亞血統，且大多數居住於加州大洛杉磯地區。國際關係分析中心研究員沙非耶夫就指出，裴洛西訪問主要是為了選票，因為「她在加州的選情，身受居住美國的亞美尼亞人影響」，認為裴洛西此行純粹是政治策略。
歷史孽緣難分難解
《BBC》報導，亞美尼亞與亞塞拜然14日爆發軍事衝突，歷經兩天的激烈交火，造成近2百人死亡。兩國已簽署停火協議，但外界評估兩國衝突恐怕不會因為協議就告終。
俄羅斯帝國顛覆後，亞塞拜然與亞美尼亞分別獨立建國，但兩國因為領土爭議的問題，曾爆發多次戰爭，甚至被稱為「高加索世仇」，如1988年亞塞拜然因為該國內的亞美尼亞人尋求回歸，導致政府屠殺亞美尼亞人，該事件更進一步升級為戰爭，最終於1994年停火，兩國關係持續緊張至今。
此外，兩國長期於納卡地區有領土糾紛，更因此於2020年爆發武裝衝突，造成超過6700人喪生，最終在俄羅斯的斡旋下，原本是亞美尼亞控制的納卡地區，割讓給亞塞拜然，俄羅斯更派駐2千人的維和部隊進駐。
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