美司法部成立全國檢察官網路 集中資源打擊加密幣犯罪

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國司法部已在全美調動150多名聯邦檢察官，以強化戰力，打擊與加密貨幣相關的犯罪行為。路透
美國司法部已在全美調動150多名聯邦檢察官，以強化戰力，打擊與加密貨幣相關的犯罪行為。路透

華爾街日報報導，美國司法部已在全美調動150多名聯邦檢察官，以強化戰力，打擊與加密貨幣相關的犯罪行為。

美國官員說，司法部已設立「數位資產協調者網路」（Digital Asset Coordinators Network），在聯邦檢察官辦公室指派主題專家，處理加密貨幣案例所造成的技術與法律複雜難題，也顯示司法部持續集中資源，打擊加密貨幣的相關犯罪。

「數位資產協調者網路」將訓練與教育其他司法部官員加密貨幣議題，包括在稅務、刑事、民事、國安及環境等部門任職的官員，協助司法部因應數位貨幣環境下的全新挑戰，例如去中心化的金融協定等。

美國司法部國家加密貨幣執法小組第一主任Eun Young Choi表示，建立這個網路的動機，包括數位貨幣在不同犯罪領域日益常見，例如洗錢、資助恐怖主義、及駭客勒贖等，且指控加密貨幣案件需要高度的技術專業。她說，數位資產犯罪牽涉到跨領域專業，調查常是跨境、複雜且頗具挑戰，需要一定程度的適任度。

她說，這個網路並不只是針對現有打擊犯罪努力的附加宣傳，而是各部門都將集結資源，出力完成打擊數位資產犯罪的必要行動。

不過，司法部前官員對這項新成立網路的效益評估好壞參半，因為各州檢察官各自有優先事項待處理。

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