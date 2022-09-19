拜登再提美協防台灣 曾警告習近平勿援俄

美國總統拜登在美國哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」周日（9月18日）播出的專訪中再度重申，若中國武力犯台，美國將協防。在專訪中，主持人問拜登美國軍隊是否會保衛台灣，他說：「是的，如果在現實中出現了前所未有的攻擊。」

主持人稱這將與美國在烏克蘭戰爭中的政策不同，並接著追問美國的軍隊是否會在中國入侵的情況下保衛台灣。拜登再度回應：「會的。」這是拜登上任後第三度公開表示若中國武力犯台，美國會派兵協防台灣。不過在專訪結束後，一名不具名的白宮官員立即向「60分鐘」重申，美國的對台政策沒有改變，也就是美國對是否會武力保衛台灣保持「戰略模糊」，但根據《台灣關系法》，美國有義務確保台灣有自我保衛的能力。

拜登在訪問中也重申，中國清楚美國對台的政策承諾，也就是美國有一中政策，而台灣可自行判斷是否要尋求獨立。他向「60分鐘」表示：「美國立場沒有移動，我們不鼓勵台灣獨立，那是他們的決定。」

曾警告習近平勿援助俄羅斯

他警告中國國家主席習近平，若中國違反各國對俄羅斯的制裁將是一個「巨大的錯誤」，但目前沒有跡象表明北京向莫斯科提供入侵烏克蘭時所需的武器。

拜登稱，他在習近平於北京冬奧會與俄羅斯總統普京會面後不久，與習近平通電話。他說：「這通電話的目的不是為了威脅他。我說，『若你認為美國和其他國家在你違反對俄羅斯的制裁後，會繼續在中國的投資，我認為你正在犯一個巨大的錯誤，但這是你的決定。』」

拜登並未說這次通話是何時進行的，但他在專訪中的陳述呼應了美國在今年3月美中領導人通話後所發布的聲明，當時美國稱拜登「描述了若中國在俄羅斯對烏克蘭城市和平民進行野蠻攻擊時向其提供物質支持時，可能面臨的影響和後果。」

拜登告訴「60分鐘」，到目前為止，沒有跡象表明中國向俄羅斯提供物質支持。他說：「到目前為止，沒有跡象表明他們提供了俄羅斯想要的武器或其他東西。」

彭博社在報導中指出，即使目前沒有任何跡象顯示中國違反各國對俄羅斯的制裁，對中美兩國的經濟關系仍非常緊張。近期，白宮采取措施確保美國國內供應鏈降低對中國的依賴，並加強了對外國在美投資的審查。拜登也在持續考慮是否取消美國前總統特朗普任內對中國進口商品征收的關稅。

與此同時，習近平與俄羅斯總統普京上周在烏茲別克斯坦參加上海合作組織峰會時，舉行了雙邊會談。習近平當時表示，面對世界丶時代與歷史之變，「中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性和正能量」。普京則說，北京與莫斯科之間的外交政策協調在確保全球與區域穩定當中，發揮關鍵作用。

當拜登18日被「60分鐘」被問及中國和俄羅斯之間的關系是否會使美國陷入一場「新的丶更復雜的冷戰」時，拜登回答說：「我不認為這是一場新的丶更復雜的冷戰。」

在上合組織峰會期間，習近平和印度總理莫迪分別對俄羅斯入侵烏克蘭一事表示關切。普京當時告訴習近平，他理解中國的「疑問和關切」，而莫迪則是向普京重申「當今的時代不是戰爭的時代。」

（60分鐘、法新社丶彭博社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】