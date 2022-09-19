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拜登誓言若有空前攻擊會保台！ 未正面回應台灣應否獨立

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

美國總統拜登在周日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》節目中表示，如果發生「史無前例的攻擊」，美軍將保衛台灣。

對於台灣是否或者應不應該獨立的問題，拜登保持距離沒有給予正面回應，但接著在被問到美軍是否會「保衛台灣」時，做出承諾。

根據彭博資訊，CBS提供的訪談文稿顯示，拜登回答「會的，如果實際上發生史無前例的攻擊」。不過，他稍早在受訪時重申，美國的「一中政策」沒有變。他說：「我們奉行長期以來的立場。並且還有一個中國的政策，關於獨立，台灣要自行判斷。我們沒有動搖——我們沒有鼓勵他們獨立，決定權在他們手裡。」

拜登以前做過類似表述，為華府在台灣問題上長期以來的「戰略模糊」政策增添新篇章，引發北京方面的怒火。今年5月，當被問及美國是否準備好不得已時「軍事介入」時，拜登回答「會的」。他當時說，「這是我們做出的承諾」，隨後白宮官員為他的言論打圓場。

一位美國官員周日表示，拜登之前已表達過同樣的觀點，並強調美國政策沒有改變。該官員以匿名為條件，回應拜登接受《60分鐘》採訪的發言。

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