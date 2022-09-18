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破紀錄！喬丹1998年總冠軍賽球衣 1,010萬美元天價落槌

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
NBA傳奇巨星喬丹1998年生涯最後一次總冠軍賽首戰所穿的球衣，近日以1,010萬美元天價拍出，榮登歷來最高價的喬登拍品。路透
NBA傳奇巨星喬丹1998年生涯最後一次總冠軍賽首戰所穿的球衣，近日以1,010萬美元天價拍出，榮登歷來最高價的喬登拍品。路透

NBA傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）1998年生涯最後一次總冠軍賽首戰所穿的球衣，在蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以1,010萬美元（新台幣3.156億元）天價拍出，不僅打破球星比賽穿過的紀念品最高金額，也刷新籃球球衣的最高拍賣價。

財經媒體CNBC報導，這件球衣的落槌價碼，遠超過喬登親筆簽名卡拍出的270萬美元，榮登歷來最高價的喬登拍品。蘇富比原先估計這件極具紀念性的球衣得標價上看500萬美元，但有多達20人瘋狂競價，最終使成交價比預估價格高出一倍。

有「籃球之神」美名的喬丹，1998年在芝加哥公牛隊第六次打進NBA冠軍賽，這是他為芝加哥公牛隊效力的最後一個賽季，他這段傳奇旅程甚至被拍成紀錄劇集「最後一舞」（The Last Dance）。

1998年NBA總冠軍賽是史上最受歡迎的比賽，當時全球觀眾都熱切關注喬丹的最後戰役，會如何與「禪師」總教練傑克森（Phil Jackson）及皮朋（Scottie Pippen）、羅德曼（Dennis Rodman）和柯爾（Steve Kerr）等球星並肩作戰。

儘管公牛隊在1998年總冠軍賽首戰落敗，但最終以4勝2負的成績，奪下隊史第六座NBA總冠軍盃，喬丹也抱回個人第六座總冠軍賽MVP。

蘇富比 喬丹 拍賣會

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