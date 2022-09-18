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影／美眾議員：台灣政策法案今年要過有難度 會盡量努力

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院議員薛曼（Brad Sherman，左）於台灣人公共事務會（FAPA）年會上和中華民國駐美代表蕭美琴（右）合影。華盛頓記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院議員薛曼（Brad Sherman，左）於台灣人公共事務會（FAPA）年會上和中華民國駐美代表蕭美琴（右）合影。華盛頓記者張文馨／攝影

美國聯邦眾議院議員薛曼（Brad Sherman）17日表示，對於參議院外交委員會剛剛審查完竣的「台灣政策法案」，他認為需要更強勁的文字支持，但他也說，今年內要完成立法有困難，會盡量努力，若今年沒做完就明年繼續。

由參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）和參議員葛理漢（Lindsey Graham）領銜提案的台灣政策法案，在歷經兩度延審後，在14日以17票贊成、5票反對，表決通過；以立法程序而言，台灣政策法要獲得參眾兩院共同支持，並不被美國總統拜登否決，才能成為美國法律。

美國11月8日將舉行期中選舉，國會明年1月初換屆，若來不及完成，則屆期不連續需重走立法流程；參眾兩院的法案投票日分別是12月21日和15日。

眾議院至今沒有議員提出台灣政策法案的對案，等於尚未啟動立法流程，議員們可以直接採用參院版本審查，但最終兩院通過版本必須一致才能送交白宮給總統拜登簽署。

薛曼17日表示，他和眾議院外交委員會亞太小組首席議員夏波（Steve Chabot）均積極投入這部法案的推動過程，等參議院版本送來後，他們會加入更強勁的文字。

問到立法時程，薛曼說，要在年底前完成所有事情是困難的，若想要讓事情推進得更快一些，可以在國防授權法案中提出納入台灣政策法內容的修正案，或推動獨立提案，從現在起到耶誕節，他們會盡力去做，若今年沒做完，就明年繼續。

台灣的民進黨立委王定宇說，他近日拜會行政和立法部門，這部法案有可望透過綁定國防授權法案來完成部分立法，重中之重的安全篇章應是最有共識的。

薛曼和夏波17日應邀出席台灣人公共事務會（FAPA）40周年慶祝大會，FAPA致力於國會遊說，推動友台法案已有數十年經驗。

在國會有各式各樣的「連線」，夏波說，「台灣連線」（the Congressional Taiwan Caucus）已是國會最大團，民主與共和兩黨可能針對各種議題有著天南地北的立場，但談到台灣總是能讓兩黨團結一致。

中華民國駐美代表蕭美琴也出席這場慶祝活動，大談過去在FAPA的工作經歷，30年前的她是FAPA實習生，曾在台灣民主轉型期間在駐美代表處外抗議，如今作為台北駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的代表參加FAPA會議又是不同的角色。

蕭美琴不忘談到駐美處在華府的重要工作，針對台灣安全，她說，從新疆、香港到近日解放軍對台灣的過度反應和危險行動，在在凸顯台灣強化自我防衛的急迫性，沒有一天可以浪費；呼籲所有在美台人透過基層外交，強調深化台美安全夥伴關係的必要性。

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組首席議員夏波（Steve Chabot）17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組首席議員夏波（Steve Chabot）17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（右）17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（右）17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影
台灣人公共事務會（FAPA）17日舉行40周年慶祝大會，副總統賴清德透過錄製影片送上賀詞。華盛頓記者張文馨／攝影
台灣人公共事務會（FAPA）17日舉行40周年慶祝大會，副總統賴清德透過錄製影片送上賀詞。華盛頓記者張文馨／攝影
民進黨立委王定宇17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影
民進黨立委王定宇17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（右）17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴（右）17日參加台灣人公共事務會（FAPA）年會。華盛頓記者張文馨／攝影

議員 台灣政策法 美國

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