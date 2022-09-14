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刺死性侵自己的男人 少女被判緩刑5年、賠家屬467萬元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國愛荷華州人口販運受害少女路易斯（圖）將她口中的性侵犯刺死，最初被控犯下一級謀殺罪，法官13日判決5年的密切監督緩刑，同時依法命令她支付15萬美元賠償給性侵犯家屬。美聯社
美國愛荷華州人口販運受害少女路易斯（圖）將她口中的性侵犯刺死，最初被控犯下一級謀殺罪，法官13日判決5年的密切監督緩刑，同時依法命令她支付15萬美元賠償給性侵犯家屬。美聯社

美聯社與美國當地媒體報導，愛荷華州一名人口販運受害少女將她口中的性侵犯刺死，最初被控犯下一級謀殺，法官13日判決5年的密切監督緩刑，同時依法命令她支付15萬美元（折合台幣約467萬元）賠償給性侵犯家屬。

根據報導，現年17歲的路易斯（Pieper Lewis）2020年6月殺死了時年37歲的布魯克斯（Zachary Brooks）。執法官員表示，當時15歲的路易斯是翹家少女，正設法逃離她養母帶來的虐待生活，睡在德梅因（Des Moines）一棟公寓建築的走廊時，一名28歲男子收留了她，隨後就強行把她賣給其他男人發生性行為。

根據路易斯的供述，布魯克斯正是性侵她的男子之一，而且在死前幾周曾多次性侵她。路易斯說，她被該名28歲男子持刀強迫和布魯克斯去他的公寓發生性行為。布魯克斯再一次性侵了她之後，她從床頭櫃抓起一把刀，並在盛怒之下刺了布魯克斯30多次。檢警對路易斯遭到性侵與販賣並無爭議，只是檢方認為布魯克斯被刺當下睡著了，並不構成直接危險。

路易斯對檢方起訴的過失殺人與故意傷害罪名均供認不諱，2項罪名可判處最高10年的有期徒刑，卻也為自己的行為辯護。波克郡（Polk County）地方法院法官波特（David M. Porter）13日給出暫緩執行判決（Deferred Sentence），命令她接受安置到一處寄宿設施，必須配戴上追蹤裝置，還要從事600個小時的社區服務。如果違反了5年緩刑的任何條件，她就可能被送進監獄，開始服這20年的刑期。

至於判決路易斯支付身為性侵犯的布魯克斯遺產，波特法官則坦言自己「別無選擇」，因為賠償按州法是強制性措施，且相關法律經過州最高法院的同意。波特法官也告訴路易斯，「我敢肯定，妳人生的接下來5年將滿是妳不同意的規定。這是妳要求的第二次機會，不會有第三次了」。

性侵 美國 殺人

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