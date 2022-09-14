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美鐵路大罷工迫近…白宮考慮應急備案 業者籲國會介入

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鐵路業工會揚言，12個工會只要有一個工會未達成協議，就要發動罷工。歐新社
鐵路業工會揚言，12個工會只要有一個工會未達成協議，就要發動罷工。歐新社

美國貨運鐵路業勞資談判之際，白宮正在評估其他交通工具疏運的替代辦法，甚至考量動用緊急權力以確保關鍵物資不至斷貨。託運貨物的業者則敦促美國國會介入，以免對美國經濟帶來災難。

美國政府官員正和卡車和航空貨運公司溝通，以確定在鐵路停擺的情況下如何保持貨物運輸，以及哪些商品最有可能面臨嚴重中斷。白宮官員說，政府希望維持食品、能源和公共健康相關產品的流通，將狀況降到最低。

白宮新聞秘書尚皮耶周二說：「我們已向兩造明確表示，如果雙方無法達成協議，美國家庭、企業、社會都將遭害。」

如果勞資雙方無法在周四最後期限敲定合約，逾10萬鐵道工人將展開1992年來首度罷工。北美各大鐵路公司，像是聯合太平洋公司（Union Pacific）、CSX、巴菲特旗下的BNSF員工，都將參與。

鐵路業12個工會中的10個已於周四晚上達成協議，但其中近三年協商無果的兩個仍堅持立場。工會揚言，只要有一個工會未達成協議，就要發動罷工。

企業已發出警告，勞工勢將癱瘓供應鏈，導致糧食價格上揚，商店無法備貨，工廠也無法運轉。美國商會形容這將是「全國經濟災難」。

美國石油協會（API）表示，上周接獲鐵路公司通知，將縮減有害物質貨運，要在可能列車可能停駛之前淨空鐵軌。這表示供應煉油業者的化學原料無法運達。API警告，勞資協商無果，鐵路交通將帶來「災難性」斷鏈。

據肥料協會表示，氮肥所用的氨也被列為有害物質，被鐵路公司拒載。美國穀物與飼料協會（National Grain and Feed Association）會長 Mike Seyfert指出，勞工會對農民運送殼物出口的能力受到「立即嚴重」影響。

國會有權強制勞資雙方接受有約束力的仲裁。白宮之前也曾出手幫助解決日前嬰兒配方奶粉短缺的問題，為從海外運送配方奶粉的航班提供便利，並動員國防生產法來增產。

美國 白宮 罷工

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