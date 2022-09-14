Google與商務部簽署晶片合作研發協議 開發新奈米技術晶片
美國商務部表示，與字母公司（Alphabet）旗下的Googe達成一項合作研發協議，將生產研究人員可以用來開發新奈米技術和半導體設備的晶片。
美國商務部的國家標準與技術研究院（NIST）和Googe簽署了這項協議。商務部13日表示，晶片將由半導體公司SkyWater Technology位於明尼蘇達州布魯明頓的半導體工廠製造。
根據協議，Google將支付建立生產的初期費用，並將出資支持首批生產。NIST將與大學研究合作人員一起設計晶片電路。
拜登政府的「芯片與科學法」最近獲得國會通過並簽署成為法律。法案通過後，多家公司已經宣布計劃建立新的半導體工廠。
商務部在一份聲明中說，NIST預期將設計多達40種不同的晶片，為不同的應用進行優化。
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