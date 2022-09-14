美：堅定不移挺台自衛 將與國會合作審台灣政策法案
針對美國國會即將審議的台灣政策法案，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日表示，國會和政府部門官員持續溝通此案，在審查過程中雙方會繼續合作。
柯比表示，美國已深化對支持台灣的投入，拜登政府日前才宣布超過10億美元的對台軍售計畫，這將有助台灣應對正在面臨的各種威脅，尤其是來自中華人民共和國。
柯比說，美國支持台灣自我防衛的承諾依然堅定不移，且會持續推動；此案審議過程中，美國將和國會共同合作，目前這個案子正在審理過程中，但柯比並未進一步說明白宮希望國會調整之處。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，國會即將審查的台灣政策法案，有部分條文令人擔心，他將與議員們事前溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言