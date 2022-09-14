美：堅定不移挺台自衛 將與國會合作審台灣政策法案

針對美國國會即將審議的台灣政策法案，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日表示，國會和政府部門官員持續溝通此案，在審查過程中雙方會繼續合作。

柯比表示，美國已深化對支持台灣的投入，拜登政府日前才宣布超過10億美元的對台軍售計畫，這將有助台灣應對正在面臨的各種威脅，尤其是來自中華人民共和國。

柯比說，美國支持台灣自我防衛的承諾依然堅定不移，且會持續推動；此案審議過程中，美國將和國會共同合作，目前這個案子正在審理過程中，但柯比並未進一步說明白宮希望國會調整之處。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，國會即將審查的台灣政策法案，有部分條文令人擔心，他將與議員們事前溝通。