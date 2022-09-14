梅南德茲：台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦參議院外交委員會委員會主席梅南德茲（Bob Menendez） 13日表示，台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案。華盛頓記者張文馨／攝影
聯邦參議院外交委員會委員會主席梅南德茲（Bob Menendez） 13日表示，台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案。華盛頓記者張文馨／攝影

美國聯邦參議院外交委員會14日（台灣時間15日凌晨）將審查台灣政策法案，委員會主席暨法案提案人梅南德茲（Bob Menendez）13日在國會表示，已就此案與美國政府舉行各種對話，已有解決拜登政府部分擔憂的方式，並表達參議院的立場，這是一部相當強大的法案。

梅南德茲說，「這不會改變美國當前的台灣政策」，更清楚地表明美國協助台灣的意願，包含國際空間等領域。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，國會即將審查的台灣政策法案，有部分條文令人擔心，他將與議員們事前溝通。

這是梅南德茲首度回應白宮的關切；梅南德茲說，和政府部門舉行各種對話，目前處在能回應他們部分關切的位置，且同時能展現參議院強化對台關係的意圖，這是一部非常強大的法案。

梅南德茲說，這部法案會協助台灣捍衛領土完整，不會改變美國現有的台灣政策；這部法案明確化美國協助台灣的意願，包含國際等諸多領域。

「因此我認為這仍是一部極為強大的法案。」梅南德茲說，這部法案可以回答一些問題，不同的人對同一文字會有不同理解，「我們將做到需要做到的，我認為我們明天有一場強勁的跨黨派表決案。」

梅南德茲表示，如同所有立法程序，台灣政策法案會由兩黨議員檢視，進行調整與變化，但立法主旨是一樣的。

梅南德茲說，這部法案重點在提供一項清楚定義以支持台灣的領土完整，或透過出售不對稱武器協助台灣大幅提升防禦部署，協助台灣國際參與，設法打開台灣的國際空間，讓其他人也能參與到支持台灣的議題中。

「立陶宛的經歷不能重演。」他說，立陶宛做出與台灣交往的主權決定，卻遭到中國大陸的經濟打壓，美國必須確保各國能自由做出主權決定不受脅迫，否則就是輸掉這場戰鬥。

梅南德茲與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

聯邦參議院外交委員會委員會主席梅南德茲（Bob Menendez） 13日表示，台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案。華盛頓記者張文馨／攝影
聯邦參議院外交委員會委員會主席梅南德茲（Bob Menendez） 13日表示，台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案。華盛頓記者張文馨／攝影

美國 台灣政策法 議員

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