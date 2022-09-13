拜登發表「抗癌登月」倡議 要提振美國生技業競爭力

美國總統拜登12日簽署一紙行政命令，將投入更多政府資金提振美國生物科技產業，還發表「抗癌登月」（cancer moonshot）倡議，設定「終結癌症」的宏遠目標，並確保抗癌技術為美國製造，顯示美國在面臨來自中國大陸等國家的急起直追威脅之際，努力想維持競爭力與領導地位。

拜登在美國前總統甘迺迪發表「登月演說」60周年當天，於休士頓甘迺迪圖書館發表這場演說，「今天，我設定了抗癌登月（倡議）的長期目標－集結美國人的才智，一如我們在登月任務所做的，但（現在）其實是要治癒癌症，而且要一勞永逸」。

他說：「目標是在未來25年將癌症死亡率降低至少50%，把更多的癌症從一些（形同）死刑的判決，轉變成人們能夠共存的慢性疾病，為患者和家庭創造更多的支持經驗。」

拜登行政命令將推出「全國生技與生物製造倡議」，確保美國能夠開發先進生物技術與其他創新，強化並多元化美國的生物製造能力，並且透過聯邦部會的計畫拓展生物產品的市場商機，還要帶動所有相關部會的研發努力、精簡並讓相關法案一致。

白宮也將新設立一個聯邦機構「健康先進研發計畫局」（ARPA），並由生技科學家Renee Wegrzyn擔任局長，專注於生技研發，這個機構只有「一個目標」：創造出對抗癌症等疾病的突破。

這項行政命令將允許聯邦政府直接注資運用微生物或其他生物資源，開發新糧食、肥料及種子，要求聯邦政府確保美國投資的生物技術，也要在美國製造。白宮未提供具體投資金額、資金來源、以及資源配置，但預料會在14日的白宮生技峰會上公布更多細節。

拜登政府的一位高級政府官員稱，這項新命令將推動聯邦政府投資能夠確保美國生物科技領先地位的領域。另一位官員說，其他國家正在積極投資於生物科技，特別是中國大陸，威脅美國的競爭力。