快訊

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉

航空帝國「死亡盲飛」：波音737競爭下的空難悲劇

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

派樂騰高層人事大地震 共同創辦人離職2人剩下2人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Peloton為求脫胎換骨，如今共同創辦人也一一離開。歐新社
Peloton為求脫胎換骨，如今共同創辦人也一一離開。歐新社

健身器材共應商派樂騰（Peloton ）宣布，董事長佛利（John Foley）和法務長久志（Hisao Kushi）都將離職，在管理層大幅調整以重捨投資人信心之際，這兩位共同創辦人都將離開他們十年前一同草創的公司。

Peloton今年飽受虧損之苦。隨消費者重返健身房和戶外活動，居家運動器材需求銳減，導致Pelton庫存過剩。 佛利今年2月已卸任執行長，但仍然擔任執行董事長。Peloton表示，佛利已於周一辭職。法務長久志和商務長康尼爾斯（Kevin Cornils）也將離職。康尼爾斯負責海外擴展和飛輪租賃事宜，商務長的遺缺不再遞補。

投資人一開始對這調整予以肯定，周一盤後股價一度上漲5.4%，隨後轉而下跌逾2%，過去一年來，Peloton股價崩跌了90%。

由於購買Peloton器材的人少了，新上任的執行長麥卡錫（Barry McCarthy）嘗試降價或出租飛輪，還開放讓沒有Peloton飛輪或跑步機的消費者按月使用該公司的線上課程。

麥卡錫周一在投資人會議上說，「我們為了生存而降價。」他說，經過裁員、委外代工、降低庫存之後，Peloton已不再陷於資金短絀的險境。他說：「我們已止住失血。」

佛利2012年和其他四人共同創辦了Peloton，佛利和久志辭職後，如今共同創辦人還剩下技術長馮羽和產品長柯蒂斯（Thomas Cortese）兩人。

健身 離職

延伸閱讀

君尹開幕不到兩個月 前三二行館名廚陳溫仁傳離職

影／颱風過後綠島觀浪2人被浪襲入海 海巡救起3人受傷

通膨牌失效、黨員內鬨募款困難 共和黨奪參院陷苦戰

離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

相關新聞

拜登親自介入鐵路勞資談判 以免罷工重創經濟與選情

白宮官員透露，美國總統拜登和內閣官員12日已與鐵路貨運公司和工會接觸，以免勞工發動重大罷工。拜登親自出面施壓談判，也顯示...

紐時記者新書爆料！川普敗選後放話「我不會離開白宮」

紐約時報記者哈伯曼（Maggie Haberman）在即將出版的新書「自信的人：川普的崛起和美國的崩潰」（Confide...

拒公開911空污報告 亞當斯：除非市府免責

11日是九一一恐襲事件21周年，但有報導指，紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前拒絕公布有關市府掩蓋九一一恐襲事件...

911恐攻21年 罹難家屬：恍如昨天才發生 拜登冒雨獻花

九一一恐襲事件21周年的這天，全美民眾懷著悲悽之情悼念罹難者，並呼籲各界對於美國本土死傷最慘重的恐攻事件「絕對不能忘記」...

通膨牌失效、黨員內鬨募款困難 共和黨奪參院陷苦戰

共和黨原本預期11月期中選舉掀起全國「紅潮」，囊括國會參、眾兩院多數控制權，但因為選戰主打通膨效力多所流失，民主黨支持者...

空服員親妹911險遇劫機 吉兒拜登：簡直快嚇死

2001年9月11日，吉兒‧拜登(Jill Biden)得知美國遭受恐怖攻擊時，心裡掛念的親人並不只有當時為德拉瓦州聯邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。