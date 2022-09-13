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紐時記者新書爆料！川普敗選後放話「我不會離開白宮」
紐約時報記者哈伯曼（Maggie Haberman）在即將出版的新書「自信的人：川普的崛起和美國的崩潰」（Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America）中再度爆料美國前總統川普（Donald Trump）2020年大選落敗後曾放話「我不會離開白宮」。
衛報報導，這本將於10月4日出版的書中提到川普2020年在競選連任時敗給現任總統拜登（Joe Biden）後，他向一名幕僚表示「我們永遠不會離開（白宮），當你贏得選戰時又怎麼能離開呢？」。
書中還提到川普無意中被聽到向共和黨全國委員會主席麥丹尼（Ronna McDaniel）抱怨「如果他們從我這裡偷走了它（選戰），我又為什麼要離開？」，不過現實中川普最終仍在拜登就職典禮的同一天搬出白宮。
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