白宮考慮以行政命令審查美國在大陸在內國家的科技投資

拜登政府考慮發布一項行政命令，審查並進一步限制美國在中國大陸在內有潛在敵意國家在先進科技開發領域的投資。

華爾街日報引述知情人士報導，白宮計劃未來幾個月內發布這項命令，以監控並進而阻止美國公司和投資人的海外投資。

在此之前，美國曾試圖透過立法來實施類似限制，但今年夏天通過旨在提升美國競爭力的法案中刪除了類似條款。

部分科技業和投資人對美國政府醖釀以行政命令來代替立法感到憂心，他們認為不僅窒礙難行，且可能有礙美國的經濟影響力。

美國商會國際政策資深副總裁墨菲（John Murphy）說：「著重於美國科技中最有價值的部分，保持這樣的布局是很重要的。太廣泛的做法會壓縮限制美國政府的資源，甚至可能懲罰到美國勞工和企業。」

墨菲認為，不論美國怎麼做，被列為審查的國家仍可能透過其他國家繼續取得多項科技。

部分知情人士告訴華爾街日報，這樣的做法也可能面臨合法性的質疑。這項行政命令的構想，反映的是部分官員和決策者擔心，美國投資中國大陸，會順遂北京當局主導戰略性重要產業的目的，不僅半導體業，還有人工智慧和量子運算領域。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）科技和公共政策計畫主任 James Lewis 說：「美國金融業若替中國晶片業募資是很奇怪的，這種事最好適可而止。」