快訊

台大選校長／5人不推薦破400票 教授：有不同勢力在運作

陳時中免治馬桶政策惹話題 專家：台灣有馬桶的歷史其實不長

直播／今新增確診3萬4846人境外移入278人 死亡增29人

美西熱浪前腳剛要走 氣象預報：更多野火接著來

中央社／ 加州赫梅特7日綜合外電報導

氣象預報員今天表示，席捲美國西部的猛烈熱浪終於要在未來幾天開始減弱，但隨著狂風吹拂，這些極度乾燥的地區恐將爆發危險火災。

法新社報導，加州和鄰近多州1週來高溫飆破華氏3位數（攝氏37.8度），除了引發致命野火，也因為電網難以應付需求飆升，每天都有停電風險。

但國家氣象局（National Weather Service）表示，一道從加拿大前來的冷鋒預料會讓氣溫稍降，但隨著冷鋒迅速南下，另一個威脅也隨之而來。

氣象局警告說：「這道冷鋒今天也會在大盆地（Great Basin）北部和高地平原（High Plains）北部各地助長強風，在濕度相對低的情況下，可能造成新野火爆發，並讓現正延燒的野火不受控地擴散。」

氣象預報中心（Weather Prediction Center）已針對蒙大拿州（Montana）北中部發布「極度危急」（Extremely Critical）野火警報，當地風速可能高達每小時95公里。

美國整個西部現在有多處野火延燒，包括在勞動節（Labor Day）週末連假爆發的2場致命火災。

北加州「米爾大火」（Mill Fire）席捲錫斯基尤郡（Siskiyou County）4000英畝（1600公頃）土地，造成2人喪命，100多戶建築毀損。

而洛杉磯東南方的「費爾悠大火」（Fairview Fire）目前也仍未獲控制，火場繼續擴大，至今已延燒7000英畝，已知有2人在試圖逃離火場時喪生。

氣象局

延伸閱讀

熱浪、野火頻傳恐惡化空品 聯合國示警了

熱浪不忍了！脫光衣服助降溫 英國加入裸體社團成員增2倍

澳洲野火擴大臭氧層破洞 蒙特婁議定書努力恐受挫

熱浪掀乾旱潮 水運斷鏈恐肇經濟危機

相關新聞

美國19歲男子臉書直播「隨機朝人開槍」！警方：仍逃逸中

美國田納西州曼菲斯（Memphis）7日發生大規模槍擊案，警方表示一名駕駛淺藍色汽車的19歲男子一邊駕車、一邊隨機朝民眾...

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

「暑假過去了，悲傷和恐懼卻沒有過去。」美國德州南部學區在9月6日開學，今年5月經歷烏瓦德（Uvalde）槍擊案的倖存學生們重返校園。案發地羅伯小學（Robb Elementary School）目前已永久關閉，當局計畫將其拆除，原本學校裡的學生們許多被安排進入新成立的烏瓦德小學或其他公立學校、有人留在家遠距上學、有人選擇進入私立學校、也有人搬離了烏瓦德學區。面對開學，有的孩子已經準備好進入新學期、有人仍無法忘記同學甚至兄弟姊妹死亡的震驚與傷痛，而學生家長和學校老師仍然對校園安全感到憂心忡忡。當地的學校加強了安全措施，但是從校方到執法當局，準備好面對任何可能的事件、能夠保護好學生了嗎？

美國會將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心

美國聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），白宮國家安全...

談中國大陸侵台可能 白宮國安顧問：猶為明確威脅

對於中國大陸侵略台灣的可能，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受彭博電視專訪表示，「這依然是明確的威...

美國7月貿易逆差縮減12.6% 因出口額創新高

美國7月貿易逆差縮小，原因是出口額創新高且進口額減少，顯示貿易可望持續為美國第3季的國內生產毛額（GDP）做出貢獻。

美國晶片法祭禁令 先進技術企業10年禁赴中國設廠

美國總統拜登政府宣布，接受聯邦政府資金補貼的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，禁令有效期10年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。