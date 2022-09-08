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談中國大陸侵台可能 白宮國安顧問：猶為明確威脅

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。 路透社
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。 路透社

對於中國大陸侵略台灣的可能，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受彭博電視專訪表示，「這依然是明確的威脅（distinct threat）。」

台海局勢在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後更加緊張。

彭博電視台將在21日播出完整訪問內容，根據彭博資訊報導以及釋出的訪問片段，蘇利文說，「台灣周遭可能發生軍事變故，我認為依舊是明確的威脅。」

蘇利文表示，「不放棄以侵略手段統一台灣」已經是中華人民共和國的官方政策；但就滋擾台海現狀和採取行動來破壞和平穩定而言，北京的立場隨著時間改變。

彭博資訊報導，蘇利文沒有預測侵略時間表；他說，美國的立場依舊堅定一致，美國的「一個中國」政策、台灣關係法和美中三聯合公報，均認為台海現狀不應被片面改變，美國將持續反對任何以武力改變現狀的作為。

美國 台海 北京

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