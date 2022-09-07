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尷尬！女半夜3點健身卡倒立機12分鐘 靠一物脫險

香港01／ 撰文／安祖娜
美國1名女子為了避開人潮，選擇於半夜3時到健身室運動，更特意設好電話錄影記錄過程，沒料當她使用倒立機時竟不慎卡住，以整個人倒立的姿態被困在器材上。（TikTok「cfaulds」影片截圖）
美國1名女子為了避開人潮，選擇於半夜3時到健身室運動，更特意設好電話錄影記錄過程，沒料當她使用倒立機時竟不慎卡住，以整個人倒立的姿態被困在器材上。（TikTok「cfaulds」影片截圖）

24小時開放的健身室成行成市，不少人也把握時間，於清晨或半夜前往鍛鍊身體。美國1名女子為了避開人潮，選擇於半夜3時到健身室運動，更特意設好電話錄影記錄過程，沒料當她使用倒立機時竟不慎卡住，以整個人倒立的姿態被困在器材上。她花了一番努力亦未能翻回身體，而健身室內亦沒有工作人員可以幫忙，幸好她當時手上佩戴着智能手錶，成功靠手錶致電報警才能脫困。事後女子大感尷尬，直言雖然沒有受傷，日後也未必會再敢使用倒立機。

來自美國俄亥俄州的福爾茲（Christine Faulds）早前於TikTok上載健身時被困的尷尬片段，指日前有晚選擇於半夜3點到健身室做運動，希望避開繁忙時段的人潮。當她抵達健身室，很快便選擇使用倒立機，並在器材旁邊架設好電話錄影，以便記下訓練過程，「只是想表達我有多愛倒立機對我背部的幫助，特別是在半夜3點去健身室、背部還很僵硬、不想起床的情況下」。

沒想到當福爾茲攀上倒立機後，瞬間便以整個人倒立的姿態卡住，無論如何努力亦沒法靠自己翻回來。更尷尬的是，由於事發時正值半夜，健身室內沒有工作人員當值，同場只有零星幾名使用者，並分布在不同的訓練區、正聽着音樂做運動，因此無人聽到福爾茲求助。

被「強制倒立」一會後，福爾茲想到手上佩戴了智能手錶Apple Watch，立即以手錶致電報警求救，「我好像做過頭了，現在整個人倒豎蔥被卡住，爬不起來」。警員接報到場，連忙將已倒立約12分鐘的她翻回來協助脫困，整個被困至獲救的過程也被電話記錄下來。

福爾茲事後將相關片段上載，直呼「真的太尷尬了！我當時腦袋壓力超大」，又笑言雖然今次幸運地沒有受傷，但日後也未必會再敢踏上倒立機，「老實說，我不確定我還會不會再上那台倒立機，若果附近沒有人的話或許就算了」。

不少網民看過片段也紛紛爆笑留言，指片段猶如Apple Watch的廣告，「蘋果應直接買下這影片當廣告」、「『當Apple Watch拯救了這一天』，我很抱歉，但我忍不住笑了」、「想想警察回家後跟他們家人說了當天遇到的事」、「這還未算尷尬，更難面對的是如果你還必須打很多次電話才能求救」。

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文章授權轉載自《香港01》

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