就是要整天水噹噹！高通膨也無阻 美化妝品銷量大增

【台灣醒報記者洪瑩霏綜合報導】疫情與通膨期間，買口紅是最好紓壓方式？市場調查公司NPD７日發現，相較於其他產業，美國美容產業穩定成長。美國今年受高通膨影響，各零售商的產品營業額均縮減，唯獨美容產品銷量蒸蒸日上。外媒研判，在經濟蕭條下，消費者愛美需求不減，仍喜好透過購買彩妝品，紓解生活上的壓力。

彩妝品銷量飆升

根據《美聯社》報導，今年美國零售商營業額縮減，但化妝品銷量大增 ，顯示年輕族群不因高通膨減低愛美需求。美國最大的零售商沃爾瑪公司表示看見了美容產業的高經濟經濟動能，美國化妝品零售商猶他彩妝&香水沙龍公司最近一季的整體銷售額飆升近17%。

美斯百貨的CEO傑夫•根內特指出，受到通膨影響，消費者雖已減少購買量，整體的物價飛漲仍澆不熄美國人的愛美需求，消費者依然喜愛購買彩妝用品。絲芙蘭公司去年報告顯示，美容業是14 個非必需品行業中，唯一銷售額增長的產業。

買口紅舒壓

柯爾百貨的首席執行長米歇爾•加斯表示，消費者之所以願意投資在美容用品是因為，人們在壓力龐大時，需要紓壓的管道。該現象是口紅理論的典型例子。面對金融危機時，消費者往往更傾向購買成本較低的奢侈品，當情緒低落時，人們會尋找放縱自己的途徑來逃避現實，所購買的彩妝用品便成了「療傷」良藥。

根據市場研究公司IRI的數據顯示，人們愈來愈喜愛購買彩妝用品，相較於其他產品，美國人購買了2%的眼部、5% 的面部和 12%的唇部化妝品，顯示美妝品對消費者極大的吸引力。

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