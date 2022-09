曾差點墮胎 珍妮佛勞倫斯：不跟「非政治性的」人往來

奧斯卡最佳女主角獎得主珍妮佛.勞倫斯(Jennifer Lawrence)在最新一期《Vogue》長篇專訪表示,她再也不能跟「非政治性的」(Aren't Political)美國人打交道,並直指現狀「太可怕了,政治正在殺人」。

據國會山莊報轉述,勞倫斯在6日發行的《Vogue》10月號封面故事裡表示,「我曾嘗試克服,我真的辦不到,我不能,對不起,我只是在宣洩」。她隨即用了「F」字眼的粗話表示,「但我再也不能跟非政治性的人打交道了」(I can't f--- with people who aren't political anymore.)

勞倫斯表示,「你住在美利堅合眾國,你就必須具有政治性,這太可怕了,政治正在殺人」。她表示,自己至今仍在設法忍受前總統川普於2016年大選擊敗前國務卿柯林頓,「我的心都碎了,因為美國有機會在一個女人跟一個非常危險的蛋黃醬罐(Jar of mayonnaise)之間做出選擇。而他們就像,『好吧,我們不能有個女人,讓我們跟蛋黃醬罐為伴吧』。」

勞倫斯過去曾說過,自己在一個共和黨家庭長大。她在《Vogue》訪談指出,川普當年入主白宮協助在她位於肯塔基州的家人間形成政治分歧,「我在過去5年裡如此辛苦努力要原諒我爸跟我的家人,試著去了解說,這不一樣,他們得到的訊息不一樣,他們的生活不一樣」。

在訪談中,勞倫斯痛斥聯邦最高法院6月推翻了《羅訴韋德案》(Roe v. Wade),並揭露自己在20歲出頭懷孕時百分之百打算墮胎,但就在她中止懷孕前,「我獨自一人在蒙特婁流產了」。勞倫斯說,她幾年前拍攝電影《千萬別抬頭》時再次遭遇流產,之後才在今年2月跟丈夫馬洛尼(Cooke Maroney)生下她的第一個孩子。

勞倫斯說:「我記得在我懷孕時想了一百萬次,想著正發生在我身體的事情。我有了偉大的懷孕,有了非常幸運的懷孕,但我生命的每一秒鐘都不一樣,我有時會想到:如果說我被迫這麼做呢?」。

勞倫斯也在訪談指出,聯邦最高法院的判決加劇了親人之間的政治分歧,「我不想貶低我的家人,但我知道很多人跟他們的家人正處於類似狀況。你怎麼能從出生就撫養一個女兒,又相信她不值得平等?怎麼能呢?」