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比基尼妹坐腿上磨蹭 美員警遊行值勤卻放肆熱舞挨轟

聯合新聞網／ 綜合報導
女子身穿比基尼，在員警身上不停磨蹭熱舞。圖擷自《紐約郵報》
女子身穿比基尼，在員警身上不停磨蹭熱舞。圖擷自《紐約郵報》

紐約舉行一年一度的「西印度日遊行」，不少人用心打扮上街，不過活動後卻傳出「警民同歡」的不雅影片，引發民眾抨擊。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，本週一紐約布魯克林區舉行「西印度日遊行」。該活動是為了尊榮加勒比文化與歷史，按照往年規模通常會吸引超過200萬人參加。不過過去兩年因為疫情肆虐，遊行及派對被迫改為線上虛擬活動與小型聚會，因此今年的「西印度日遊行」吸引許多民眾熱情參與。

近日網路上流傳一段遊行當天的影片。一名年輕的紐約市員警將一名身穿比基尼的女子抱在身上，女子就這樣「騎」在員警的身上不停扭動屁股，做出「18禁」的動作。現場氣氛十分火熱，還可以聽到一旁的民眾在喊：「往後仰！往後仰！」

紐約市警方證實該名員警確實是紐約市警察，不過警局並不會對此做出任何懲處。對此網友意見兩極，有網友說如果警察不參與同歡，民眾會說他們種族歧視、不近人情，但是當警察真的參與了，又會被抓出來公審。也有網友認為警察太過大意，要是在舞動過程中槍被搶了，就會發生憾事。另外也有不少人留言酸整個活動的慶祝方式「非常高級」。

紐約 警察 比基尼

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