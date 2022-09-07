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華郵：川普宅邸搜出機密文件 包括某國核能力資料
美國聯邦調查局（FBI）8月初突襲搜查前總統川普的佛羅里達州海湖莊園，發現川普非法持有大量政府文件。華盛頓郵報6日報導，知情人士透露，查獲文件包括一份概述某外國政府軍事防禦情況的文件，其中涉及其核能力。
在突襲行動之前，川普團隊在國家檔案局要求下，於今年1月歸還一些屬於政府的文件，裡面包括180多份被標記為機密的文件。這次FBI的行動，共起獲了約26箱政府文件，當中包含11份機密檔案。
多位熟悉調查的匿名消息人士向華郵透露，FBI幹員在這次的搜查行中發現了有關外國政府核防禦能力的文件。但沒有說明是哪個外國政府以及川普可能將文件存放在哪裡。川普發言人也未立即回應置評請求。
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