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父母注意！一周已兩起意外 三歲童持槍射殺5個月嬰兒、五歲男童自轟

聯合新聞網／ 聯合新聞網
一名三歲小孩不小心拿到一把槍枝，並開槍朝5個月大的嬰兒射擊。 示意圖／ingimage
一名三歲小孩不小心拿到一把槍枝，並開槍朝5個月大的嬰兒射擊。 示意圖／ingimage

生活處處是危機，尤其當小朋友隨手把身旁物品拿來玩時，很容易會發生意外。一名3歲小孩開槍射擊了5個月大的嬰兒，所幸嬰兒沒有生命危險，僅臀部中彈而已，不過警方發現，事發當下，家中有一名25歲女子，她也遭到警方逮捕。

根據《鏡報》報導，美國佛羅里達州坦帕市（Tampa，Florida），當地時間9月3日下午1點左右，警方接獲報案，一名5個月大的嬰兒臀部中彈，開槍者是一名三歲小孩。

警方說，嬰兒被緊急送往醫院，沒有生命危險。槍擊發生時，25歲的桑托斯（Concepcion Santos）正在家中，她被指控沒有照顧好小孩造成重大傷害。

坦帕市警察局長奧康納（Mary O'Connor）表示，雖然嬰兒臀部中彈無生命危險，但他們同時提醒父母們及監護人要妥善保管槍枝，不要讓小孩輕易取得，另外，槍枝應該收在有鎖的保險箱裡，並且要與彈藥分開放。

「別將小孩的生命安全曝露在充滿危機的疏忽意外之中」，奧康納說。值得注意的是，警方進一步表示，近一周內已經發生兩起有小孩隨手拿到槍枝發生意外的事件。

外電《FOX 13》報導，9月1日，一名五歲小男孩在阿波羅海灘嚴重受傷，根據當地警方Hillsborough County Sheriff's指出，這名小男孩是在房間內發現一把槍，後來他便拿槍射殺自己，案發現場還有一名陌生男子，他被指控隨便把槍放在房內，同時他也被警方查出擁有超過20公克的大麻及吸食器具。

《聯合新聞網》提醒您：危險動作，請勿模仿。

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