快訊

早晨財經速解讀／成熟製程報價下跌兩成 聯電 力積電衝擊大？台幣創新低 台積電遲早調財測？

日本浮世繪「畫狂」：葛飾北齋的創作激情

台電七股吊車疑勾到高壓電線起火 3工人燒成焦屍

連鎖速食店最低時薪22美元！加州新法明年能辦到

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加州新法可調高大型連鎖速食業者員工明年最低時薪到22美元。美聯社
加州新法可調高大型連鎖速食業者員工明年最低時薪到22美元。美聯社

加州州長紐森（Gavin Newsom）周一說，他已簽署一份州議會上周通過的法案，將成立由勞資代表共10人組成的「速食委員會」，決定加州速食業員工的時薪、工作時數和勞動條件。該委員會依法可將速食業員工明年最低時薪調高達22美元（約台幣680元），遠超過其他工作的15.5美元，明年之後隨物價調整。

新的薪資標準適用於全美至少有100家門市的連鎖業者。

但餐飲業團體抱怨此法將提高業者成本，在物價狂飆之際轉嫁給消費者。麥當勞美國公司總裁Joe Erlinger指立法「不公、假道學且考慮不周」，認為成立委員會將「傷到每個人」，因為新的標準只規範大型連鎖餐廳，門市少於100家的不必適用。

國際連鎖加盟協會（IFA）對這項法案也有意見，聲稱其為「針對加盟經營模式的歧視措施」。IFA執jhommn長Matthew Haller發表聲明，引述一項研究說，更高的時薪可能導致菜單品項的價格漲價20%。

但包括經濟政策研究所（Economic Policy Institute）、全國就業法計畫（NELP）和公平工資（ One Fair Wage）在內數十個團體支持通過此法。

速食 餐廳

延伸閱讀

才剛頒布禁售燃油車新令　加州呼籲民眾電動車「別在尖峰時間充電」

影／基本工資審議 全產總主張月薪2萬8千元、時薪186元

跟進加州燃油車禁售令？　美國各州轉型電動車想「發動」難題多

連七漲！明年基本工資「調幅不低」 有望調升4.8%

相關新聞

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

全美各地出現許多危險的「占領街頭」(street takeovers)活動，光是上周，愛阿華州首府第摩因(Des Moi...

「深紅選民」駕車350哩 就為參加大選陰謀論集會

2020年大選結束已約兩年，某些深紅選民依然深信川普「勝選結果遭竊」的大選陰謀論。住在內布拉斯加州葛朗特(Grant)的...

抓不到？ 多州立法阻「占領街頭」歪風 圍觀也開罰

源起於新冠疫情期間的特技飆車「占領街頭」(street takeover)活動，在全美有愈演愈烈的趨勢，危險駕駛不僅製造...

社群推波助瀾 快閃飆車「占領街頭」惡風難擋

「占領街頭」(Street takeover)已成許多都會區的大患，許多人在深夜時分開車在街頭炫技，在社群平台的推波助瀾...

田州富家女遭綁架下落不明 家屬懸賞5萬尋人

田納西州曼菲斯名門出身的伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)2日遭到綁架後，雖然嫌犯及作案車輛已經查獲，但是弗...

輕忽國家機密 川普非首位但「前所未見」

前總統川普並非首位無視保護政府敏感紀錄規則與傳統而招致撻伐的人，但國家安全專家表示，川普佛州宅邸海湖莊園(Mar-a-L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。