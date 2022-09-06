愛穿緊身褲、豹紋鞋 小學老師因身材太火辣被解僱

美國一名小學老師稱自己在課堂上，因為太性感而被欺負，甚至被解僱，她認為課堂標準應該放在孩子身上，而非她的身材。

根據《太陽報》報導，這名小學老師派特詩表示，她在亞特蘭大學校的校長對她的緊身衣與緊身褲有很大的質疑，一張2016年派特詩在課堂上穿著緊身衣褲與豹紋鞋的照片在網路上瘋傳，她在網路上被封為「TeacherBae」（美國論壇網站上，網友用來指稱老師著衣不當）。

派特詩認為自己的衣著完全符合該市教師的準則，但任職學校的校長認為她在課堂上看起來太性感，而請她走人。

派特詩告訴媒體，自己在上班時，會在教室自拍，告訴大家自己有多熱愛老師這份職業，且在教小孩時，看起來也很漂亮。

派特詩認為教師常被政府、家長或其他老師，甚至是更高年級的學生，因為外表被欺負。派特詩說老師穿什麼不是重點，重點是教小孩的教學上。在被解僱後，派特詩在另一所學校找到教一年級學生的新工作。