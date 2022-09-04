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NASA：登月火箭第三度試射可能延後數週

中央社／ 卡納維爾角3日綜合外電報導
美國太空總署（NASA）「阿提米絲」登月火箭因液態氫燃料外洩，第2度取消試射。 美聯社
美國太空總署（NASA）「阿提米絲」登月火箭因液態氫燃料外洩，第2度取消試射。 美聯社

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，在液態氫燃料外洩導致巨型次世代登月火箭第2度取消試射後，未來數天內將不會第3度嘗試發射火箭。

法新社報導，NASA探索系統開發部門副主任佛里（Jim Free）在記者會上宣布，「阿提米絲1號」（Artemis-1）任務的發射窗口「將於6日關閉。我們不會在這個發射窗口再度試射。」

根據NASA的說法，下一個試射窗口將於9月19日至10月4日開啟，然後是10月17日至31日。

針對今天的第二度試射取消，NASA發布聲明解釋，「任務管理人員決定取消今天的試射，因為解決外洩問題的多項故障排除工作…並未解決問題。」

在首次試射中，約98公尺長的太空發射系統火箭（Space Launch System, SLS）原訂美東時間8月29日上午8時33分升空，但因4具引擎的其中1具疑似發生過熱問題，火箭於倒數計時階段取消發射。

火箭 NASA 太空

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