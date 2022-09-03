所有川普支持者都對國家構成威脅？拜登澄清：我不認為

美國總統拜登1日晚間發表全國演說，猛烈抨擊「前總統川普及支持『讓美國再度偉大』的共和黨人（MAGA Republicans）代表了一種極端主義，威脅著我們共和國的創建基礎」，但他在幾個小時後澄清，不認為川普的支持者都對國家構成威脅。

路透與國會山莊報報導，有位記者2日在一場視訊會議後向拜登提問，是否認為所有的川普支持者都成了國家的威脅。拜登則回答，「拜託，聽著，夥計們，你們一直在試圖證明這一點，我不覺得所有的川普支持者都是國家的威脅」。

拜登解釋，「我確實覺得，任何人呼籲使用暴力、暴力被使用時沒有譴責，選舉已被打贏時拒絕承認，堅持要改變我們判定與計票的方式，這就是對民主的威脅」。

拜登接著說，人民現在投票給川普與支持他，但他們並沒有投票支持攻擊國會山莊、沒有投票支持推翻選舉，「他們投票支持他提出的哲學」，並指他是特意談論那些試圖對選舉表示懷疑或未能譴責暴力的人們。

根據報導與逐字稿，拜登在1日晚間黃金時段的全國演說中，將川普與其他所謂的MAGA共和黨人跟對選舉結果表示懷疑、散布陰謀論和攻擊執法人員等有害想法綁在一起。拜登當時說，「並非每個共和黨人，甚至並非大多數的共和黨人，都是MAGA共和黨人」。

拜登接著說，「並非個共和黨人都擁抱了他們的極端意識形態毫無疑問的是，今日的共和黨受到了川普與MAGA共和黨人的支配、驅使與恫嚇，而這就是對這個國家的威脅」。