川普佛州住處搜索清單公開 竟有數十個空的保密文件夾

CNN與NBC新聞報導，美國聯邦地方法院法官坎農（Aileen Cannon）2日公布前總統川普佛州住處搜索行動成果的詳細清單，除FBI幹員回收了超過11000分的非保密政府文件外，還有著數十個註記為「保密」的空文件夾。

報導指出，根據聯邦司法部本周稍早以密封形式提交的海湖莊園搜索清單，保密文件、個人物品與其他資料曾混在一起收進存放的箱子。其中，一個裝著註有機密、祕密與絕密等分類標誌文件的箱子竟然同時收納了「99分雜誌/報紙/新聞文章」。其他數個箱子收納了註記為保密的文件，卻是跟新聞剪報及數件服裝禮物放在一起。

這分文件同時提供了調查人員自海湖莊園取回的保密資料註記類型細目，包括18分絕密、54分保密、31分機密。清單還顯示，在FBI幹員查獲的文件之中，有著數十個帶有「保密」標語的空文件夾。聯邦司法部指出，共有超過48個帶有「保密」標語的空文件夾，及42個註記要歸回給幕僚秘書（Staff Secretary）或軍事助理的空文件夾。

多個熟知白宮處理保密訊息程序的消息人士表示，這些類型的文件夾意在有意遮掩其內容，且經常重複利用。在某些情況中，這些文件夾有個追蹤編號，但這類情況很罕見。

根據報導，對部分現任與前任情報官員來說，這些空文件夾是個警訊，因為不明的保密訊息可能下落不明。但有位熟知這種文件的消息人士態度謹慎地表示，因為這些文件夾常被重複利用，僅僅找到空文件夾，其實不必然表示之前裝著的任何資訊已遭到不當處理。