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美國持續實施川普時代關稅 依法展開審查
美國前總統川普在2018年7月宣布對數百億美元的中國大陸商品加徵關稅，有效期為4年；美國貿易代表署（USTR）2日表示，應產業代表要求，將持續實施對中國大陸商品加徵的關稅。
USTR透過聲明表示，依法規定加徵關稅的有效期為4年，USTR 5月起開始通知受益於關稅的美國企業代表，討論是否持續執行；由於收到持續加徵關稅的要求，關稅行動將持續下去，USTR將對此展開審查。
彭博資訊報導，這項行動的法源來自貿易法第301條，川普援此對中國大陸商品加徵關稅，一位USTR官員匿名表示，最新行動看不出拜登政府是否會對相關關稅進行個別評估。
川普任內共對超過3000億美元的中國大陸商品加徵進口關稅，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）6月表示，削減關稅將有助降低美國物價，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）支持降低家用商品的關稅，保留鋼鋁關稅以保護美國勞工和國家安全。
不過，這兩人的主張與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）衝突，戴琪反對放棄關稅這項可以保護美國利益的貿易手段。
拜登政府對於中國大陸商品關稅問題迄今沒有決定。
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