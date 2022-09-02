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被警告「威脅民主」 川普轟：拜登一定是瘋了或晚期失智

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登1日晚間發表全國演說，抨擊前總統川普及支持「讓美國再度偉大」（MAGA）的支持者是民主的威脅，被點名的川普也很快就在自己的「Truth Social」平台發文反擊。資料照片。路透 / Sipa USA
美國總統拜登1日晚間發表全國演說，抨擊前總統川普及支持「讓美國再度偉大」（MAGA）的支持者是民主的威脅，被點名的川普也很快就在自己的「Truth Social」平台發文反擊。資料照片。路透 / Sipa USA

美國總統拜登1日晚間發表全國演說，稱美國平等與民主受到破壞，並抨擊前總統川普及支持「讓美國再度偉大」（MAGA）的支持者是民主的威脅。被點名的川普很快上自己的「Truth Social」平台發文反擊，稱拜登「一定是瘋了，或者罹患晚期失智」。

根據每日郵報報導與網友在推特轉發的截圖，川普在「Truth Social」發文表示，「有人應該跟拜登解釋，緩慢、但熱情地說，MAGA的意思是，跟單憑文字就能知道的一樣有力，『讓美國再度偉大！』」。川普指出，如果拜登不想通過言語、行動和思想讓美國再度偉大，「他沒有、那他當然不該代表美利堅合眾國」。

川普在「Truth Social」發出一張組圖，左邊是拜登在投射暗紅燈光的講台上握拳振臂疾呼，右邊則是他自己抱著美國國旗大親特親，同時還寫到，「如果你看到尷尬憤怒的拜登今晚演說的文字與涵義，他威脅美國，包括了可能動用軍力，他一定是瘋了，或者罹患晚期失智！」

美國 拜登 川普

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